De WK-loting van 5 december in Washington krijgt een politiek tintje: Iran blijft weg. De Iraanse voetbalbond bevestigt dat meerdere leden van de officiële delegatie geen visum krijgen voor de Verenigde Staten en daarom niet aanwezig zullen zijn bij de ceremonie.

Een woordvoerder van de bond laat op de staatszender geen ruimte voor twijfel. “We hebben de FIFA laten weten dat de genomen beslissingen niets met sport te maken hebben en dat de leden van de Iraanse delegatie niet zullen deelnemen aan de loting voor het WK”, stelt een woordvoerder.

Bondscoach geweigerd

Volgens Iraanse media gaat het niet om een incident: onder meer bondscoach Amir Ghalenoei, bondsvoorzitter Mehdi Taj en meerdere stafleden werden door de Amerikaanse autoriteiten geweigerd. Het besluit valt onder het nog steeds geldende inreisverbod dat voormalig president Donald Trump instelde voor verschillende landen, waaronder Iran.

Taj zelf noemt de weigering politiek gemotiveerd en heeft daarover gesproken met FIFA-voorzitter Gianni Infantino. “We hebben hem verteld dat het puur een politieke daad is en dat FIFA hen moet zeggen hiermee te stoppen”, aldus Taj.

Geen enkele afgevaardigde naar Washington

Eerder meldde de Iraanse sportsite Varzesh 3 dat vier leden van de delegatie toch nog een visum konden krijgen, onder wie bondscoach Ghalenoei. Desondanks kiest Iran er nu voor niemand meer te sturen. Het land wil geen verdeeld signaal afgeven en ziet de weigeringen als een fundamentele aantasting van de neutraliteit van het toernooi. Iran speelt volgend jaar zijn vierde WK op rij en zevende in totaal, maar de relatie met de VS blijft gespannen.

Wat betekent dit voor het WK?

Voor atleten, coaches en directe familieleden bestaan uitzonderingen, zowel voor het WK als voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Daarom verwacht de Iraanse bond geen problemen voor de spelersgroep tijdens het toernooi.

Maar voor functionarissen, journalisten en supporters ligt dat anders. De bond hoopt zelfs dat Iran al zijn groepsduels in Canada of Mexico mag spelen, om verdere visaconflicten te vermijden.