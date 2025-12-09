Iran en Egypte hebben protest aangetekend tegen de Pride-wedstrijd op het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, melden Iraanse media. Het groepsduel tussen beide landen werd bij toeval aangewezen als de Pride-wedstrijd van het toernooi. Dat is opmerkelijk, omdat homoseksualiteit in beide landen illegaal is.

Afgelopen vrijdag werd in Washington D.C. de loting voor het WK van komende zomer verricht. Daar werd bepaald dat België, Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland aan elkaar zijn gekoppeld in groep G. Inmiddels zijn er echter problemen ontstaan rondom een van de laatste wedstrijden in deze poule. Het organisatiecomité van Seattle heeft namelijk ruim voor de loting aangekondigd dat de wedstrijd op 26 juni (27 juni 5.00 uur Nederlandse tijd) in het Lumen Field in het teken staat van de lhbti+-gemeenschap.

Na de loting en de toewijzing van de wedstrijden werd duidelijk dat deze wedstrijd gaat tussen Egypte en Iran. Dat is zeer opmerkelijk, omdat homoseksualiteit in beide landen illegaal is. In Iran kan het leiden tot de doodstraf. In Egypte is homoseksualiteit niet expliciet strafbaar, maar wordt er met zedenwetten regelmatig voor gezorgd dat lhbti+-rechten en -relaties worden onderdrukt.

De Iraanse bondsvoorzitter Mehdi Taj is woest over het feit dat het duel van zijn land is aangewezen als Pride-wedstrijd. “Dit gaat om een onredelijke daad waarbij een specifieke groep wordt gesteund”, laat hij weten aan persbureau ISNA, geciteerd door het Algemeen Dagblad. De bestuurder wil dat hier zo snel mogelijk gesprekken over worden gevoerd.

'Wedstrijd gaat door zoals gepland'

De Pride Match is georganiseerd door het lokale comité in Seattle en staat los van de FIFA. Het Seattle Pride Match Advisory Committee geeft aan dat de wedstrijd zoals gepland doorgaat. “De Pride Match is ingepland om Pride-evenementen in Seattle en in de rest van het land te vieren en onder de aandacht te brengen, en dit was ruim van tevoren gepland”, laat een woordvoerder weten aan Outsports. “Voetbal heeft een unieke kracht om mensen over grenzen, culturen en geloofsovertuigingen heen te verenigen. We zijn vereerd om een Pride Match te organiseren en Pride te vieren als onderdeel van een wereldwijde voetbalgemeenschap.”