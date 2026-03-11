Ronald de Boer spreekt zich tegenover ESPN uit over de aanstelling van Óscar García als hoofdtrainer van Ajax. De oud-middenvelder weet zeker dat technisch directeur Jordi Cruijff al in zijn hoofd had dat García interim-coach Fred Grim op zou moeten gaan volgen, toen hij hem in februari aanstelde bij Jong Ajax.

Grim werd afgelopen zondag, daags na de 3-1 nederlaag bij FC Groningen, door Cruijff uit zijn functie ontheven. In zijn plaats neemt García het stokje over, waarbij ook de drie assistenten die hij meenam naar Jong Ajax de stap naar het eerste elftal maken. De Boer deelde in zijn Ajax-periode jarenlang de kleedkamer met Grim, destijds reservekeeper achter Edwin van der Sar, en speelde in het seizoen 1998/99 bij FC Barcelona samen met García.

'Mijn broer Frank en Pep Guardiola hebben dat ook gedaan'

De Boer vermoedt dat Cruijff van het begin af aan de bedoeling heeft gehad om García uiteindelijk hoofdtrainer te maken, maar dat het moment waarop dat uiteindelijk gebeurde niet helemaal gepland was. "Ik denk dat het de bedoeling was dat hij nog even bij Jong Ajax bleef, om later eventueel trainer van het eerste te worden. Dan kon hij een beetje feeling krijgen met de club en de talenten uit de opleiding. Op zich vind ik dat een heel goed idee. Het is alleen wat sneller gegaan. Mijn broer Frank heeft dat ook gedaan bij Ajax. Net als Pep Guardiola bij Barcelona", aldus de oud-international.

'Laten we eerlijk zijn: dat is nog nooit gebeurd'

García bezwoer bij zijn aanstelling bij Jong Ajax, waar hij Willem Weijs opvolgde, dat over een eventueel dienstverband bij het eerste totaal niet was gesproken. De Boer weet echter wel beter: "“Laten we eerlijk zijn: als je drie andere stafleden meeneemt, is dat niet alleen bedoeld voor het tweede elftal. Dat is nog nooit gebeurd." Hij had García meer tijd gegund om Ajax en de spelers van de Jong-ploeg beter te leren kennen. "Aan de ene kant vind ik het jammer dat hij nú al hoofdtrainer is geworden. Ik denk niet dat dit zijn beoogde pad was. Maar soms moet je beslissingen nemen, dat begrijp ik ook", besluit De Boer.