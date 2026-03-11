Tottenham Hotspur-trainer Igor Tudor is de kop van jut bij de Engelse analisten na de pijnlijke vroege wissel van doelman in het Champions League-duel bij Atlético Madrid. Peter Schmeichel, oud-keeper van onder meer Manchester United, vindt het onbestaanbaar dat de Kroaat zijn jonge sluitpost al na een kwartier slachtofferde in Madrid.

Tudor besloot om Kinsky (22) in het heenduel in de achtste finales van het miljardenbal de voorkeur te geven boven Guglielmo Vicario (29), normaal gesproken de eerste keus onder de lat. De jonge Tsjech maakte zo zijn eerste speelminuten sinds eind oktober, toen hij het doel mocht verdedigen in de vierde ronde van de EFL-Cup tegen Newcastle United (2-0 verlies).

Artikel gaat verder onder video

Kinsky beleefde in het Metropolitano in Madrid vervolgens een horroravond. Na een kwartier spelen stond het al 3-0 voor de thuisploeg, met dank aan grote fouten van de doelman bij de eerste en derde goal. Tudor had genoeg gezien en besloot Kinsky er meteen vanaf te halen en Vicario alsnog binnen de lijnen te brengen. De Italiaan kon vervolgens niet voorkomen dat de Spurs uiteindelijk een 5-2 nederlaag leden, waardoor de return in Londen volgende week nog maar een formaliteit lijkt.

'Laat hem in ieder geval tot de rust staan'

Schmeichel hekelt het besluit van Tudor om Kinsky al zo vroeg te slachtofferen. "Dit is een moment dat iedereen in het voetbal zal herinneren als ze zijn naam horen", wordt de Deen geciteerd door The Telegraph. "Je moet hem in ieder geval tot de rust laten staan. Dit is dodelijk voor zijn carrière, ik heb echt medelijden met hem", aldus Schmeichel.Paul Robinson, die zelf ook voor de Spurs keepte en 41 interlands voor Engeland speelde, sluit zich bij de BBC volledig bij Schmeichel aan. "Ik heb dit nog nooit gezien op een voetbalveld", zegt Robinson. "Wat een enorme beslissing van Tudor. Ja, de keeper maakte fouten, maar dit vernietigt zijn zelfvertrouwen."

Hart verbijsterd: 'Hij negeert hem volkomen'

Joe Hart, die op zijn beurt 75 keer voor Engeland keepte, zegt bij TNT Sports dat hij enorm met Kinsky te doen heeft. "Na die tweede goal was zijn zelfvertrouwen compleet verdwenen. Zo'n moeilijke pass, en hij geeft 'm helemaal verkeerd. Mijn god, dit brak mijn hart." Voor Tudor heeft Hart geen goed woord over: "Het hele stadion heeft medelijden met Kinsky. Dan loopt hij langs Tudor, en die negeert hem volkomen. Als dat man management is... ik ben verbijsterd. Hij staat daar maar en doet alsof er niets gebeurd is. Natuurlijk doet Kinsky dit niet expres." Hart krijgt bijval van oud-Liverpool- en Real Madrid-middenvelder Steve McManaman: "Het kost een trainer vijf seconden om te zeggen dat hij achter hem staat. Dit ziet er vreselijk uit. Je doet niets om de loopbaan van zo'n jonge jongen te helpen."

Reactie Tudor

Tudor toonde zich na de wedstrijd schuldbewust, al bleef de trainer erbij dat het de juiste beslissing was om Kinsky al zo vroeg naar de kant te halen. "Als je ziet wat er daarna gebeurde, dan was het de verkeerde beslising. Maar daarvoor was het de juiste", aldus de Kroaat. "Het was een vreemde wedstrijd. We gaven drie doelpunten weg, drie situaties waren dodelijk voor ons. Heel ongebruikelijk, het is moeilijk uit te leggen. Dit is de eerste keer dat ik dit meemaak in mijn vijftienjarige carrière."

Kinsky bood teamgenoten excuses aan

Dat hij niets tegen Kinsky zei toen hij zijn vernederende gang naar de spelerstunnel maakte, betekent niet dat Tudor de doelman niet steunt, zegt hij. "Daar hoeven we niets over te zeggen." De trainer vertelt hoe Kinsky in de kleedkamer reageerde: "Het speet hem, hij heeft het team zijn excuses aangeboden. De spelers staan achter hem, ikzelf ook. Ik heb hem gesproken en hij begreep wat er op dat moment gebeurde. Zoals ik al eerder gezegd heb, hij is een hele goede keeper. We doen dit samen, het gaat niet om één speler", aldus Tudor.