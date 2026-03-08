Jimmy Floyd Hasselbaink heeft geen goed woord over voor de reactie van José Mourinho op de rel rond Benfica-speler . Nadat de Argentijn in het Champions League-duel met Real Madrid een racistische opmerking zou hebben gemaakt richting Vinícius Junior, nam zijn trainer het voor hem op omdat Vinícius even eerder provocerend zou hebben gejuicht toen hij de 0-1 maakte.

In een interview met The Guardian vertelt Hasselbaink (53) hoe hij in zijn eigen spelersloopbaan te maken kreeg met racisme, in zijn periode bij Atlético Madrid. Zo werd hij het mikpunt van spreekkoren en zelfs eens bespuugd toen hij het stadion verliet. "Ik was de enige op wie ze spuugden en ik was de enige zwarte speler in het team. Niemand hielp me", zegt Hasselbaink. "Ik voelde me daardoor waardeloos, alsof ik een stuk stront was. Iedereen ging gewoon door met zijn leven, er werd niet echt over gepraat." Zo erg als Vinícius, die

Artikel gaat verder onder video

Prestianni ontketende een enorme rel toen hij in de heenwedstrijd tegen Real zijn mond bedekte met zijn shirt, waarna hij Vinícius voor 'aap' zou hebben uitgemaakt. Mourinho liet in een eerste reactie echter weten dat Benfica helemaal geen racistische club is en dat Vinícius het er wat hem betreft zélf naar gemaakt heeft: "Je maakte een fantastisch doelpunt, waarom vierde je dat zo? Waarom kun je een doelpunt niet gewoon vieren met de blijdschap dat je een geweldige speler bent? In hoeveel stadions heeft Vinícius Júnior problemen gehad? Het kan toch niet zo zijn dat hij scoort en zich vervolgens richt tot een vol stadion met meer dan zestigduizend toeschouwers?", aldus de trainer, die later overigens wel bijdraaide en toezegde dat hij Prestianni nooit meer zal opstellen indien hij alsnog schuldig wordt bevonden.

"We denken allemaal dat Prestianni wat gezegd heeft, waarom zou hij anders zijn mond bedekken?", zegt Hasselbaink over de zaak. De eerste reactie van Mourinho veroordeelt hij ten strengste: "Waar de hel heeft hij het over? What a hypocrite. What a bloody hypocrite", aldus de oud-spits. "Ongelooflijk. Hij had naar zijn speler toe moeten gaan en moeten vragen: 'Wat heb jij gezegd?' Als hij dan zegt dat hij geen racistische opmerking heeft gemaakt, dan zeg je: 'OK, ik heb met de speler gesproken, dit is wat hij zegt. Als hij zich wel racistisch heeft uitgelaten, dan moet hij gestraft worden.' Mourinho heeft ook zwarte spelers in zijn team bij Benfica. Hoe moeten die zich in godsnaam voelen?", aldus Hasselbaink.