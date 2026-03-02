Live voetbal

Mourinho draait helemaal bij in zaak rond Prestianni

José Mourinho
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
2 maart 2026, 13:58

José Mourinho is volledig gedraaid in de zaak rond Gianluca Prestianni, die Vinícius Júnior racistisch zou hebben bejegend. De Portugese trainer stond eerst volledig achter zijn speler, maar heeft inmiddels beloofd dat hij de Argentijn nooit meer opstelt als hij schuldig wordt bevonden.

Anderhalve week geleden werd het duel tussen Benfica en Real Madrid in de tussenronde van de Champions League ontsierd door een racisme-incident. Nadat Vínicius de enige treffer van de wedstrijd had gemaakt, claimde hij door Prestianni een ‘aap’ te zijn genoemd. Na de wedstrijd uitte Mourinho juist kritiek op de Braziliaan, die volgens hem provoceerde met zijn uitbundige juichen. De trainer benadrukte daarnaast dat Benfica ‘geen racistische club’ is.

De uitlatingen en het gebrek aan veroordelen van Prestianni kwamen Mourinho op flink wat kritiek te staan. Dit weekend besloot hij op zijn uitspraken terug te komen. De trainer liet weten dat hij ‘volledig en absoluut gekant is tegen elke vorm van discriminatie, vooroordeel, onwetendheid of domheid’.

“Als mijn speler deze principes, die zowel van mij als van Benfica zijn, niet respecteert, dan komt er een einde aan de carrière van die speler onder een coach als José Mourinho en bij een club als Benfica”, ging de trainer verder. Mocht Prestianni dus inderdaad schuldig worden bevonden in het lopende onderzoek van de UEFA, lijkt hij op zoek te kunnen naar een nieuwe club.

