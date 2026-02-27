Benfica is woensdagavond uitgeschakeld in de tussenronde van de Champions League door Real Madrid, maar in Portugal gaat het na de 2-1 nederlaag in het Santiago Bernabéu nauwelijks over het resultaat. Nederlander , die afgelopen winter de overstap naar Benfica maakte, heeft de woede van de eigen aanhang op de hals gehaald. De verdediger vroeg direct na het laatste fluitsignaal om het shirt van Real-ster Vinícius Júnior, wat door de supporters als een onvergeeflijke actie wordt beschouwd.

De frustratie bij de fans van de Portugese topclub is geworteld in de gebeurtenissen van de afgelopen week. Vinícius Júnior lag onder vuur nadat hij Benfica-speler Gianluca Prestianni had beschuldigd van racistische uitlatingen tijdens het heenduel. Terwijl de spanningen tussen beide kampen hierdoor tot een kookpunt waren gestegen, werd op beelden vanuit de tribunes in Madrid duidelijk hoe Cabral de Braziliaan benaderde voor een shirtje. Vinícius Júnior wees daarbij naar de spelerstunnel, als teken dat hij de ruil buiten het zicht van de camera's wilde voltooien.

❗ O momento em que Lopes Cabral pediu camisola a Vinícius após o Real Madrid-Benfica pic.twitter.com/RTnRF6dkhl — Record (@Record_Portugal) February 26, 2026

Fans eisen direct vertrek

De achterban van de club uit Lissabon liet via sociale media direct van zich horen. De meest recente Instagram-post van Cabral werd overspoeld met duizenden woedende reacties van supporters die geen enkel begrip tonen voor de actie van de vleugelverdediger. "Het is tijd om hem te verkopen en te laten verdwijnen bij Benfica. Laat hem dit seizoen niet meer van de bank komen", zo luidt een van de felle reacties onder zijn foto.

De kritiek op de verdediger, die pas elf wedstrijden voor de club speelde, is niet mals. Veel fans vinden dat hij zijn teamgenoot Prestianni in de steek heeft gelaten door uitgerekend bij Vinícius Júnior om een aandenken te vragen. "Blijf maar in Madrid, aangezien je zo graag het shirt van die huilebalk wilt hebben!", zo schreef een getergde supporter. Ook kreten als "Weg bij Benfica. Adieu" en "Respecteer Benfica!" kwamen voorbij. Het is inmiddels zo erg geworden dat de Kaapverdisch international zijn reacties heeft uitgeschakeld.

Tralhão zwijgt

Bij afwezigheid van de geschorste hoofdtrainer José Mourinho, die de wedstrijd noodgedongen vanuit de spelersbus moest volgen, stond assistent-trainer João Tralhão de pers te woord. Hoewel het incident met het shirt ook in de perskamer ter sprake kwam, weigerde de interim-coach volgens het Portugese Record diep op de zaak in te gaan. "Wat betreft het shirt ga ik uiteraard geen commentaar geven, want dat is op dit moment simpelweg geen onderwerp dat ons bezighoudt", zo verklaarde Tralhão na de uitschakeling.

Volgens de assistent ligt de focus van de spelersgroep volledig op de sportieve teleurstelling van het mislopen van de achtste finales. "Wat ons wel bezighoudt, of wat ons op dit moment in ieder geval afleidt, is de frustratie dat we hier niet hebben gewonnen van Real Madrid. We hebben namelijk laten zien dat we dat wel degelijk konden", aldus de stand-in van Mourinho.