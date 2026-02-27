FC Twente lijkt zich op te kunnen maken voor een lucratieve zomer nu zich in de kijker heeft gespeeld van de Europese top. Nadat eerder FC Barcelona al interesse toonde in de jonge verdediger, is het volgens journalist Christian Falk van Bild nu Bayern München die uiterst serieus wordt. De Tukkers zouden inmiddels een vraagprijs van maar liefst tien miljoen euro hanteren voor het talent, die dit seizoen zijn definitieve doorbraak beleefde in de Grolsch Veste.

De opmars van Nijstad in Enschede is in een stroomversnelling geraakt door een blessuregolf in de achterhoede van trainer John van den Brom. Door het wegvallen van vaste krachten als Robin Pröpper, Mees Hilgers, Max Bruns en Stav Lemkin werd de achttienjarige verdediger al vroeg in het seizoen voor de leeuwen gegooid. Nijstad greep die kans met beide handen aan en is inmiddels niet meer weg te denken uit de defensie van de huidige nummer vier van de Eredivisie. Zijn stormachtige ontwikkeling is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven.

Falk bevestigt interesse

In Duitsland wordt de situatie rondom de linksbenige verdediger nauwgezet gevolgd. Volgens Falk staat Nijstad hoog op de verlanglijst in München. "Hij wordt in ieder geval in de gaten gehouden. Hij staat op de lijst bij Bayern, maar is ook erg gewild. Nijstad geldt als een van de beste jonge centrale verdedigers van Nederland. 1,93 meter lang, erg sterk in de duels. Hij heeft al een aantal wedstrijden in de Eredivisie gespeeld voor Twente", zo klinkt het uit de mond van de journalist. Bayern zou niet schrikken van de miljoenenprijs die in Enschede wordt gevraagd, aangezien zij in hem een ideaal project voor de toekomst zien.

Indrukwekkende statistieken

De cijfers van Nijstad dit seizoen onderbouwen waarom de Europese elite achter hem aan zit. De verdediger kwam tot dusver elf keer in actie in de Eredivisie, waarvan acht keer als basisspeler. In die 846 speelminuten won hij 21 duels en voerde hij vijf intercepties en vijf succesvolle tackles uit. Vooral aan de bal toont hij een volwassenheid die zeldzaam is voor zijn leeftijd, met een passnauwkeurigheid van 87 procent behoort hij tot de top van de competitie in zijn leeftijdscategorie. Bovendien liet hij met één assist ook aanvallend al van zich horen.

Bayern München is echter niet de enige club die hengelt naar de diensten van de boomlange verdediger. "Maar er zijn ook veel andere topclubs geïnteresseerd", vervolgt Falk. Eerder doken er al geruchten op dat Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Aston Villa en Tottenham Hotspur de verrichtingen van de Nederlander volgen. Ook FC Barcelona zou belangstelling hebben getoond, al lijken de Catalanen vooralsnog af te haken door de vraagprijs van tien miljoen euro.

Twente wil verlengen

Bij FC Twente is men er alles aan gelegen om Nijstad nog even binnenboord te houden. Erik ten Hag, die op 1 februari van dit jaar aantrad als de nieuwe technisch directeur in Enschede, heeft het verlengen van het contract van de verdediger tot absolute prioriteit verheven. Nijstad ligt momenteel nog vast tot medio 2027, maar een nieuwe verbintenis zou de onderhandelingspositie van de Tukkers aanzienlijk versterken. Mocht het tot een verlenging komen, dan kan de transfersom volgens de geluiden zelfs nog verder oplopen dan de huidige vraagprijs.