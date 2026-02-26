Frank van Mosselveld heeft gereageerd op de berichtgeving rond de ongeregeldheden na FC Twente – FC Groningen (2-1). Volgens de algemeen directeur van Groningen wordt het incident rond De Grolsch Veste in de media fors uitvergroot en kloppen cruciale onderdelen van het verhaal niet. In de podcast De Bestuurskamer licht Van Mosselveld toe wat er volgens hem is gebeurd.

“Er was inderdaad gedonder, maar het is wel heel erg kwalijk dat in de media dingen geschetst worden die totaal onwaar zijn. Ook omdat dergelijke berichten dan op alle vlakken worden overgenomen”, stelt de bestuurder.

Na afloop van het duel moest de Mobiele Eenheid ingrijpen om supportersgroepen uit elkaar te houden. Daarbij ontstond commotie, maar van een directe confrontatie tussen fans van beide clubs was volgens Van Mosselveld geen sprake.

' Geen fakkels richting kinderen'

Met name de berichten over fakkels die richting kinderen en gezinnen zouden zijn gegooid, noemt hij onjuist. “Dat heeft niet plaatsgevonden. Het is wel zo dat onze supporters aan hekken hebben staan trekken, toen heeft de ME van buiten de hekken ingegrepen.”

Het moment deed zich voor toen de aanhang van FC Groningen richting de bus liep. De spanning liep op, maar volgens Van Mosselveld bleef het bij wanordelijkheden richting de politie. “Dat dat gebeurt, is vanuit onze supporters natuurlijk belachelijk en niet goed. En zijn daarbij dingen gegooid richting de ME. Iets wat ook absoluut niet goed te praten valt. Alleen daar is dus niemand van Twente bij betrokken geweest. En dus zeker geen kinderen en/of families”, benadrukt de Groningen-directeur.

Van Mosselveld ergert zich aan de snelheid waarmee volgens hem conclusies zijn getrokken. “Het is dan dus wel kwalijk dat mensen dingen aan elkaar knopen, om het verhaal vervolgens veel groter te maken dan dat het is”, vindt hij. “Ik las ook dat er vuurwerk naar het station gegooid zou zijn, maar dat is vanaf de bussluis een meter of honderd. Dus dan moet je wel heel erg ver gooien.”

Tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat de club verantwoordelijkheid neemt voor wat wél misging. “Want wat er wél is gebeurd, is alsnog kwalijk. Dus daar gaan we ook onderzoek naar doen. Maar laat duidelijk zijn dat de ME het vanaf de buitenkant heeft weten te sussen. Er zijn over en weer dus geen dingen gebeurd tussen de fans van de clubs”, besluit Van Mosselveld.