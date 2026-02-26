Maurice Steijn en Rick Kruys zijn prominent in beeld bij FC Utrecht om de vertrekkende Ron Jans op te volgen, zo weet De Telegraaf. De Domstedelingen voeren momenteel nog geen concrete gesprekken, maar de verwachting is dat technisch directeur Jordy Zuidam spoedig in gesprek gaat met een of meerdere kandidaten.

Jans kondigde begin dit kalenderjaar aan na het huidige seizoen te stoppen bij FC Utrecht. De 67-jarige oefenmeester gaat met pensioen, dus wordt er in Stadion Galgenwaard al druk gezocht naar een opvolger. Bronnen rondom de huidige nummer acht van Nederland melden aan De Telegraaf dat Kruys en Steijn op het lijstje met ‘prominente kandidaten’ staan en hier intern over wordt gesproken.

Artikel gaat verder onder video

FC Utrecht voert momenteel nog geen concrete gesprekken met de trainers, maar naar verwachting zullen de Domstedelingen op korte termijn om de tafel willen met een of meerdere kandidaten. Bij Sparta Rotterdam houdt men er rekening mee dat FC Utrecht gaat aankloppen voor Steijn, die het uitstekend doet op Het Kasteel. De Rotterdammers zijn momenteel druk in gesprek met de trainer over een contractverlenging, maar er is nog geen sprake van een akkoord. Het lijkt erop dat Steijn zijn opties voorlopig open wil houden.

Kruys heeft een verleden bij FC Utrecht, waardoor hij een streepje voor zou hebben op Steijn. De krant schrijft namelijk dat eigenaar Frans van Seumeren altijd gevoelig is voor mensen met een historie bij zijn club. De trainer van FC Volendam was in het verleden speler, assistent-trainer en interim-trainer in Stadion Galgenwaard. Kruys heeft al vaker openlijk uitgesproken dat hij ervan droomt om als trainer bij FC Utrecht aan de slag te gaan.