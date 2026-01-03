Ron Jans stopt na het huidige seizoen als trainer van FC Utrecht, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 67-jarige oefenmeester gaat met pensioen.
Jans beschikt over een aflopend contract bij FC Utrecht en had besloten om de afgelopen tijd na te denken over zijn toekomst. Vrijdagavond heeft hij aan technisch directeur Jordy Zuidam laten weten dat hij aan het einde van het seizoen met pensioen gaat. De spelersgroep werd zaterdag op de hoogte gesteld van de keuze van Jans.
"Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat het gevoel om te stoppen de laatste jaren is gegroeid", laat de trainer weten op de clubwebsite. "Ik heb een fantastisch beroep en ik heb het enorm naar mijn zin bij FC Utrecht. Maar je merkt tegelijkertijd: je bent niet de baas over tijd. En de laatste jaren kwam er een groeiende behoefte aan tijd." Jans is voornemens om na het seizoen meer tijd te besteden aan familie, vrienden, hobby's en 'misschien ook wel mezelf'.
Jans stond sinds september 2023 aan het roer bij FC Utrecht en nam het over van Michael Silberbauer, onder wie het niet goed ging in de Domstad. De trainer geeft aan dat de keuze om te stoppen een moeilijke was. "Ik heb een prachtige carrière gehad en FC Utrecht is een prachtig hoofdstuk in dat oeuvre. Dit is echt een mooie club. Een paar maanden geleden dacht ik al dat het deze kant op zou gaan, maar tegelijkertijd bleef het kriebelen", legt hij uit. "Ook in de laatste maanden, toen het sportief minder ging dan we hadden gehoopt. Dan ga je bijna twijfelen: doe ik er wel goed aan? Tegelijkertijd weet je dat er een moment komt waarop je moet zeggen: nu is het genoeg geweest. En dat moment is deze zomer."
Bij FC Utrecht is men dankbaar voor het werk dat Jans de afgelopen jaren heeft verricht. "Ron is op een heel lastig moment ingestapt. Sportief ging het niet goed, maar hij had net als wij, vertrouwen in de selectie", laat Zuidam weten. "Vervolgens hebben we enorme stappen gezet. We hebben het all-time puntenrecord verbroken, de voorrondes van de UEFA Europa League gehaald en uiteindelijk ook de groepsfase. Voor het eerst in vijftien jaar!" De technisch directeur omschrijft Jans als een 'ware ambassadeur'. "Een absolute vakman die FC Utrecht ontzettend veel heeft gebracht, binnen en buiten het veld. Daarvoor zijn we hem inderdaad enorm dankbaar. Daarbij komt dat Ron gewoon een heel fijn mens is. We ervaren het allemaal als een enorm fijne samenwerking." Zuidam benadrukt begrip te hebben voor de keuze van Jans en geeft aan dat men er alles aan gaat doen om de periode onder de oefenmeester in stijl af te sluiten.
Leuke trainer, deed weinig rare dingen. De enige die daar anders over denken zijn die hypocriete Amerikanen. Jammer, want daar had hij het ook leuk kunnen blijven doen.
Jammer. Voor mij is Ron Jans een graag geziene gast. Leuke man die altijd fatsoen toonde en geen rare fratsen aan zich heeft. Middelmatige trainer maar ik had hem graag eens bij Ajax aan het werk gezien. Ik denk dat hij het best goed gedaan zou hebben. Ik heb veel sympathie voor die man.
Jans is een prima coach, maar ook weer niet meer dan dat. Wat mij altijd is bijgebleven, is zijn uitgesproken houding richting Louis van Gaal, die openlijke afkeer vond ik eerlijk gezegd wel vermakelijk en die fragmenten duiken nog steeds regelmatig op. Inhoudelijk vind ik Jans en Van Gaal qua trainerskwaliteiten dichter bij elkaar liggen dan vaak wordt gedacht. Van Gaal heeft in zijn carrière simpelweg met beter materiaal mogen werken. In sommige opzichten zou je zelfs kunnen stellen dat Jans daar weinig voor onderdoet. Ik had hem nog wel een stap hogerop gegund, maar met zijn leeftijd is het logisch dat hij nu kiest voor pensioen. Al met al heeft hij een prima loopbaan gehad. Soms wat stellig en overtuigd van zijn eigen gelijk, maar dat hoort ook bij trainers op dat niveau.
Ik denk nog steekt dat hij een uitstekende trainer voor Ajax zou kunnen zijn. Een enorme ervaring en een goede persoonlijkheid die de wegen kent in Nederland. Een betere optie dan een buitenlandse trainer die die slechts enkele jaren een club traint. Ik kan me niet voorstellen dat als je hem graag wilt hebben als Ajax dat hij zo'n uitdaging niet aanneemt als laatste kunstje.
