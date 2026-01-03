Ron Jans stopt na het huidige seizoen als trainer van FC Utrecht, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 67-jarige oefenmeester gaat met pensioen.

Jans beschikt over een aflopend contract bij FC Utrecht en had besloten om de afgelopen tijd na te denken over zijn toekomst. Vrijdagavond heeft hij aan technisch directeur Jordy Zuidam laten weten dat hij aan het einde van het seizoen met pensioen gaat. De spelersgroep werd zaterdag op de hoogte gesteld van de keuze van Jans.

"Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat het gevoel om te stoppen de laatste jaren is gegroeid", laat de trainer weten op de clubwebsite. "Ik heb een fantastisch beroep en ik heb het enorm naar mijn zin bij FC Utrecht. Maar je merkt tegelijkertijd: je bent niet de baas over tijd. En de laatste jaren kwam er een groeiende behoefte aan tijd." Jans is voornemens om na het seizoen meer tijd te besteden aan familie, vrienden, hobby's en 'misschien ook wel mezelf'.

Jans stond sinds september 2023 aan het roer bij FC Utrecht en nam het over van Michael Silberbauer, onder wie het niet goed ging in de Domstad. De trainer geeft aan dat de keuze om te stoppen een moeilijke was. "Ik heb een prachtige carrière gehad en FC Utrecht is een prachtig hoofdstuk in dat oeuvre. Dit is echt een mooie club. Een paar maanden geleden dacht ik al dat het deze kant op zou gaan, maar tegelijkertijd bleef het kriebelen", legt hij uit. "Ook in de laatste maanden, toen het sportief minder ging dan we hadden gehoopt. Dan ga je bijna twijfelen: doe ik er wel goed aan? Tegelijkertijd weet je dat er een moment komt waarop je moet zeggen: nu is het genoeg geweest. En dat moment is deze zomer."

FC Utrecht is Jans dankbaar

Bij FC Utrecht is men dankbaar voor het werk dat Jans de afgelopen jaren heeft verricht. "Ron is op een heel lastig moment ingestapt. Sportief ging het niet goed, maar hij had net als wij, vertrouwen in de selectie", laat Zuidam weten. "Vervolgens hebben we enorme stappen gezet. We hebben het all-time puntenrecord verbroken, de voorrondes van de UEFA Europa League gehaald en uiteindelijk ook de groepsfase. Voor het eerst in vijftien jaar!" De technisch directeur omschrijft Jans als een 'ware ambassadeur'. "Een absolute vakman die FC Utrecht ontzettend veel heeft gebracht, binnen en buiten het veld. Daarvoor zijn we hem inderdaad enorm dankbaar. Daarbij komt dat Ron gewoon een heel fijn mens is. We ervaren het allemaal als een enorm fijne samenwerking." Zuidam benadrukt begrip te hebben voor de keuze van Jans en geeft aan dat men er alles aan gaat doen om de periode onder de oefenmeester in stijl af te sluiten.