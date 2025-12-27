Fenerbahçe heeft een bod uitgebracht op van FC Utrecht, zo weet Yagiz Sabuncuoglu van Sports Digitale. De verdediger heeft een aflopend contract en hoopt deze winter te vertrekken uit Nederland.

El Karouani heeft bij FC Utrecht nog een contract tot medio 2026. De Domstedelingen hopen nog aan hem te verdienen, terwijl de Marokkaan zelf ook graag een transfer maakt. Afgelopen zomer wilde Spartak Moskou hem overnemen, maar vond FC Utrecht het moreel niet verantwoord om zaken te doen met een Russische club. Daardoor bleef hij in de eerste seizoenshelft toch in Stadion Galgenwaard.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Sabuncuoglu heeft Fenerbahçe nu een bod uitgebracht op El Karouani. “Exclusief: Fenerbahçe heeft een officieel bod uitgebracht op Souffian El Karouani”, zo schrijft de transferjournalist. De verslaggever was vorige week de eerste die het nieuws over de interesse van Fenerbahçe in Joey Veerman naar buiten bracht. Die deal ketste uiteindelijk af.

Sabuncuoglu bevestigt dat El Karouani verder ook op interesse van VfL Wolfsburg, West Ham United, Leeds United en FC Porto kan rekenen. Deze ploegen zouden ook een bod hebben uitgebracht op de vleugelverdediger, maar het bod van Fenerbahçe is het beste. Volgens de journalist wil El Karouani zelf ook graag de stap naar Turkije maken.