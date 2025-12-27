Live voetbal 4

'Fenerbahçe kijkt na mislopen Veerman alsnog naar Eredivisie: bod op El Karouani'

El Karouani
Foto: © Imago/Realtimes
27 december 2025, 18:53

Fenerbahçe heeft een bod uitgebracht op Souffian El Karouani van FC Utrecht, zo weet Yagiz Sabuncuoglu van Sports Digitale. De verdediger heeft een aflopend contract en hoopt deze winter te vertrekken uit Nederland.

El Karouani heeft bij FC Utrecht nog een contract tot medio 2026. De Domstedelingen hopen nog aan hem te verdienen, terwijl de Marokkaan zelf ook graag een transfer maakt. Afgelopen zomer wilde Spartak Moskou hem overnemen, maar vond FC Utrecht het moreel niet verantwoord om zaken te doen met een Russische club. Daardoor bleef hij in de eerste seizoenshelft toch in Stadion Galgenwaard.

Volgens Sabuncuoglu heeft Fenerbahçe nu een bod uitgebracht op El Karouani. “Exclusief: Fenerbahçe heeft een officieel bod uitgebracht op Souffian El Karouani”, zo schrijft de transferjournalist. De verslaggever was vorige week de eerste die het nieuws over de interesse van Fenerbahçe in Joey Veerman naar buiten bracht. Die deal ketste uiteindelijk af.

Sabuncuoglu bevestigt dat El Karouani verder ook op interesse van VfL Wolfsburg, West Ham United, Leeds United en FC Porto kan rekenen. Deze ploegen zouden ook een bod hebben uitgebracht op de vleugelverdediger, maar het bod van Fenerbahçe is het beste. Volgens de journalist wil El Karouani zelf ook graag de stap naar Turkije maken.

Souffian El Karouani

Souffian El Karouani
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 25 jaar (19 okt. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
16
2
2024/2025
Utrecht
34
2
2023/2024
Utrecht
31
0
2022/2023
NEC
33
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
6
AZ
16
3
25
7
Twente
17
5
25
8
Utrecht
17
5
23
9
Heerenveen
17
3
23
10
Sparta
17
-13
23

Complete Stand

