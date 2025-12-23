René van der Gijp is een groot fan van . De voormalig buitenspeler denkt dat de verdediger van FC Utrecht moeiteloos mee zou kunnen bij de Nederlandse topploegen. Van der Gijp vreest echter dat Ajax, Feyenoord en PSV niet naar El Karouani kijken, omdat in het verleden een speler als volledig mislukte in de top.

El Karouani beschikt over een aflopend contract bij FC Utrecht en de kans bestaat dat hij Stadion Galgenwaard deze winter achter zich laat. Van der Gijp is enorm onder de indruk van de Marokkaan, zo laat hij weten bij Vandaag Inside. “Hij heeft echt een geweldige trap met zijn linker. Bijna geen vrije trap die bij een tegenstander komt.”

Van der Gijp geeft aan dat El Karouani bijna transfervrij is en dat geeft hem zorgen. “Ik ben zo bang dat er een club komt die denkt: Hij is transfervrij, altijd lekker, drie linksbacks.” De oud-voetballer zou het zonde vinden als dat gebeurt. “Weet je, hij heeft pech met Wijndal. Want Wijndal ging naar Ajax en dat liep niet. Daardoor zeggen veel mensen dat het de linksback van Utrecht is en je het nooit weet of dat goed gaat. Ik zeg je: hij doet bij alle drie de topclubs moeiteloos mee.”

Valentijn Driessen zegt vervolgens dat El Karouani wat hem betreft niet kan verdedigen. “Maar dat is niet zo erg”, antwoordt Van der Gijp. “Omdat hij die andere kwaliteiten heeft”, vult Driessen zijn tafelgenoot aan. De verslaggever haalt dan aan dat El Karouani op de lijst staat bij West Ham United. “Maar dat moet je niet doen, want die gaan degraderen”, zegt hij. The Hammers staan na zeventien punten op plaats achttien in de Premier League. De achterstand op de veilige zeventiende plaats bedraagt vijf punten. “De Championship kom je nooit meer uit”, aldus Driessen. Van der Gijp zegt dat hij ook las dat het FC Porto van Francesco Farioli interesse heeft. “Dat zou wel een geweldige club zijn.”

VIDEO - René van der Gijp: ‘Die jongen zou bij Ajax, Feyenoord of PSV moeiteloos meedoen!'