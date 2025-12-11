Europese malaise duurt voort bij Utrecht: Forest neemt volle buit mee uit de Domstad

FC Utrecht heeft donderdagavond opnieuw verloren in de Europa League. Nottingham Forest was in De Galgenwaard nipt te sterk en won met 1-2.

Het was duidelijk Forest dat een stuk beter aan de wedstrijd begon. Via Callum Hudson-Odoi werd de eerste dreiging geleverd, maar niet veel later was het vooral Oleksandr Zinchenko die de uitploeg op 0-1 had moeten schieten. De linksback stond helemaal vrij in de zestienmeter van Vasilios Barkas, maar zijn schot ging vrij ver voorlangs. Een afstandsschot van Douglas Luiz werd niet veel later knap gepareerd door de doelman.

Tot aan de twintigste minuut bleef Forest vol druk zetten op het doel van FC Utrecht, maar vervolgens kwam de thuisploeg meer in de wedstrijd. Vooral Miguel Rodriguez was bij wat kansen betrokken. Vanuit de tweede lijn haalde hij in de 24e minuut zeer fraai uit, maar doelman John Victor kon redding brengen. De laatste fase van de eerste helft zorgde echter niet voor veel spektakel meer voor de doelen.

Niet lang na rust kwam Forest op een 0-1 voorsprong. Spits Arnaud Kalimuendo-Muinga frommelde zich met wat fortuin door de laatste defensieve linie van FC Utrecht en rondde vervolgens uit een moeilijke hoek mooi af (0-1). Forest nam daarna wat gas terug, maar bleef de bovenliggende ploeg. Het ging van kwaad tot erger toen Matisse Didden er geblesseerd af moest. Mike van der Hoorn kwam voor hem in de ploeg.

Het leek er in geen velden of wegen op dat Utrecht de rug nog zou rechten. Maar in de 73e minuut kregen de Domstedelingen een vrije trap vanaf een meter of dertig. Souffian El Karouani bracht de bal strak in en Van der Hoorn deed de rest: al vallend knikte hij de bal in het doel. De Galgenwaard ging er toen echt achter staan en hoopte de ploeg naar de overwinning te schreeuwen.

Het mocht niet baten. Morgan Gibbs-White stuurde in de 88e minuut Hudson-Odoi nog diep, die voorgaf. Dan Ndoye miste de eerste kans nog, maar invalspits Igor Jesus rondde daarna wel af: 1-2. De Europese malaise bij FC Utrecht duurt dus voort: na zes wedstrijden staat de ploeg van Ron Jans nog altijd op slechts één punt.