LIVE Europa League | Feyenoord geeft 1-3 voorsprong weg tegen FCSB

Wil Feyenoord nog zicht houden op de tussenronde van de Europa League, dan moet er vanavond gewonnen worden in Roemenië. Om 21.00 uur begint het uitduel van de Rotterdammers tegen FCSB. Grijpt de door blessures geteisterde ploeg van Robin van Persie de laatste strohalm? In dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij FCSB - Feyenoord.

LIVE Europa League: FCSB - Feyenoord Sorteer op: Laatste Oudste 90+5' - Einde wedstrijd (4-3) Feyenoord lijdt een zeer pijnlijke nederlaag. Een vervolg in de Europa League is nu ver weg. ⚽ 90+5' - FCSB doet het (4-3) FCSB gaat deze wedstrijd winnen: de thuisploeg komt op 4-3. Bos laat zich van de bal zetten, Cisotti omspeelt Wellenreuther en vindt Tanase, die van dichtbij afrondt. 90' - Vijf minuten blessuretijd (3-3) Er komen vijf minuten bij. 90' - Wat een kans op de 3-4! (3-3) Hadj Moussa bewaart de rust met een passeerbeweging in de zestien, na voorbereidend werk van Borges. Maar dan stuit Hadj Moussa op de keeper. Aardige kans dat er nog gescoord gaat worden, want beide ploegen moeten voor de winst spelen. ⚽ 87' - FCSB scoort (3-3) Feyenoord krijgt het deksel op de neus: 3-3 via Thiam. Hij is eerder bij de bal van Plug en kopt binnen. 86' - Feyenoord heeft het lastig (2-3) Na de wissel van Valente is het voetbal uit de ploeg bij Feyenoord. Het is nu overleven voor de manschappen van Van Persie. 79' - Ook Borges is weer opgelapt (2-3) De onderbrekingen zullen vast tot de nodige blessuretijd gaan leiden, straks. 77' - Tanase en Timber kunnen verder (2-3) Maar ondertussen ligt wel Borges op de grond. 74' - Tanase en Timber op de grond (2-3) Tanase begaat een forse overtreding op Timber, maar raakt daar zelf bij geblesseerd. En dat kan weleens een probleem vormen, want FCSB is door zijn wissels heen. De captain wordt nu behandeld op het veld, evenals Timber. De verdediger begaat een overtreding en wordt op de bon geslingerd. Die kaart kan hij hebben. 🔁 68' - Wissels bij beide ploegen (2-3) Lixandru en Ngezana zijn vervangen door Edjouma en Chiriches, en dus is FCSB nu al door de wissels heen. Ondertussen komen Ueda en Larin bij Feyenoord in de ploeg voor Valente en Tengstedt. 🔁 58' - Wissel bij Feyenoord (2-3) Borges komt erin voor Sauer. ⚽ 54' - FCSB vindt aansluiting (2-3) BREAKING Nu scoort FCSB. Wellenreuther krijgt een kopbal van invaller Toma niet voor de lijn weggewerkt: het horloge van de scheidsrechter gaat trillen. De voorzet is van Cisotti. ⚽ 51' - Sauer met de goal! (1-3) BREAKING Dat is nummer drie! Sauer vergroot de voorsprong van Feyenoord. Sauer wordt weggestuurd door Bos, is sterker dan Cretu en schiet raak door de benen van keeper Tarnovanu Laad meer