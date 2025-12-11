LIVE Europa League | Feyenoord geeft 1-3 voorsprong weg tegen FCSB

Wil Feyenoord nog zicht houden op de tussenronde van de Europa League, dan moet er vanavond gewonnen worden in Roemenië. Om 21.00 uur begint het uitduel van de Rotterdammers tegen FCSB. Grijpt de door blessures geteisterde ploeg van Robin van Persie de laatste strohalm? In dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij FCSB - Feyenoord.
Ongeacht de opstelling heb ik er een hard hoofd in. Noord, midden, West en zuid Europa : prima, maar Nederlandse clubs ZONDER UITZONDERING bijten zich altijd stuk op Oostblok ploegen, Polen als enige uitzondering. De rest wil wel voetballen, maar die ploegen is net alsof ze de Berlijnse muur op het veld hebben staan : zo stug en amper tegen te spelen.
@paitar, niet gelijk in smoesjes en excuses wegduiken. Nederlandse clubs verslaan de kampioenen van Engeland en Italie. Dan moet feijenoord wel tegen een nietig Roemeens clubje met een fractie van het budget van feijenoord kunnen winnen. Zelfs met een C team.
@FrankdeG tegen wie heb je het?
@FrankdeG stop nou eens met bijnamen. Totaal onnodig. Waarom doe je dit?
@Klantenservice dat juffershondje kan niet anders. Zelfs een volgend jaar pas geproduceerde zaadcel heeft meer creativiteit
@peterdejong1983 Lijkt mij dat hij tegen zichzelf aan het praten is
@TripleXXX je schat het wel erg hoog in.
Hmm, niet helemaal tevreden met de opstelling. Had zelf liever Bos en Ueda in de basis gezien.
Tengstedt zal het nu moeten laten zien. Nu het om de knikkers gaat. Jan Plug is een jonge speler, maar er valt wat voor te zeggen om een centrale verdediger op die plek te laten starten ipv een ervaren back. Maar als hij nu slecht speelt, is dat pittig beroerd voor zijn ontwikkeling. (Alhoewel het met de Ligt en foutjes uiteindelijk ook goed is gekomen).
@Vrij Dag dat zegt tegen zulke ploegen helaas niks
die lotomba is technisch zooo zwak wilt altijd meevoetballen vriend je bent een BACK eerst je verdedigende taken op orde dan meekomen bal afpakken en passen niet gaan dribbelen niet teveel doen hou het simpel. Deze jongen hij denkt dat ie als marcello moet spelen helemaal opkomen en dribbelen niet doen!!!
Het centrum was zwak, Bos beroerd.. en Moussa. Wow. Woorden tekort. Zo slordig. Geen team. Echt gewoon slecht.
