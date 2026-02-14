Live voetbal 11

Kwakman pleit voor regelwijziging bij hands in de zestien: 'Hier word je toch helemaal gek van?'

Kwakman
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
14 februari 2026, 19:24

Kees Kwakman pleit voor een wijziging van de spelregels bij hands binnen het strafschopgebied. Aanleiding daartoe is de strafschop die NAC Breda zaterdagavond kreeg in het uitduel bij Heracles Almelo, naar aanleiding van hands van Djevencio van der Kust.

Heracles en NAC leken af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, tot Van der Kust de bal zo'n tien minuten voor tijd ongelukkig tegen de hand kreeg. De Heracles-back stond op dat moment zelf grotendeels buiten het strafschopgebied, maar de betreffende hand was daar wél binnen. Scheidsrechter Danny Makkelie wees na een VAR-check naar de stip, waarna Clint Leemans het hoofd koel hield en de degradatiekraker besliste in Bredaas voordeel: 0-1.

Artikel gaat verder onder video

"Hier word je toch helemaal gek van?", zegt Kwakman zaterdagavond in De Eretribune op ESPN. "Dat je hier een penalty voor krijgt! Die straf is toch veel te groot voor de overtreding die hij maakt? Hij staat met zijn voeten buiten de zestien. Ik weet ook wel: Van der Kust moet misschien slimmer zijn, maar de straf is echt veel te hoog."

"Het is zó zwaar gestraft. Maar het zal allemaal volgens de regels wel kloppen hoor, want hij heeft zijn hand een beetje naast het lichaam", vervolgt Kwakman. "Dit is dus ook geen kritiek op de scheidsrechter van Kees, want je zegt: het klopt gewoon volgens de regels, maar de regel klopt niet", concludeert presentator Wouter Bouwman. "Nee, de straf is gewoon te hoog. Ze moeten er echt naartoe dat dan maar een indirecte vrije trap wordt. Want dit is echt zo zwaar gestraft", besluit Kwakman het onderwerp.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Nijhuis te gast bij Vandaag Inside

Nijhuis fel op Van Hooijdonk na kritiek op VAR-moment

  • di 10 februari, 10:56
  • 10 feb. 10:56
  • 7
Ayase Ueda Feyenoord

Nieuw geluid over afwezigheid Ueda: ‘Blijkbaar is het iets mentaals’

  • ma 9 februari, 16:24
  • 9 feb. 16:24
  • 10
Het logo van voetbalclub Ajax

Debutant Da Silva krijgt een 9 (!) bij Ajax: ‘Lichtpuntje van de week’

  • ma 9 februari, 10:50
  • 9 feb. 10:50
  • 6
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Heracles - NAC

Heracles Almelo
0 - 1
NAC Breda
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Djevencio van der Kust

Djevencio van der Kust
Heracles Almelo
Team: Heracles
Leeftijd: 24 jaar (30 apr. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heracles
13
0
2024/2025
Sparta
13
0
2024/2025
Beerschot
6
0
2023/2024
Sparta
31
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
22
19
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel