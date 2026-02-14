Kees Kwakman pleit voor een wijziging van de spelregels bij hands binnen het strafschopgebied. Aanleiding daartoe is de strafschop die NAC Breda zaterdagavond kreeg in het uitduel bij Heracles Almelo, naar aanleiding van hands van .

Heracles en NAC leken af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, tot Van der Kust de bal zo'n tien minuten voor tijd ongelukkig tegen de hand kreeg. De Heracles-back stond op dat moment zelf grotendeels buiten het strafschopgebied, maar de betreffende hand was daar wél binnen. Scheidsrechter Danny Makkelie wees na een VAR-check naar de stip, waarna Clint Leemans het hoofd koel hield en de degradatiekraker besliste in Bredaas voordeel: 0-1.

Artikel gaat verder onder video

"Hier word je toch helemaal gek van?", zegt Kwakman zaterdagavond in De Eretribune op ESPN. "Dat je hier een penalty voor krijgt! Die straf is toch veel te groot voor de overtreding die hij maakt? Hij staat met zijn voeten buiten de zestien. Ik weet ook wel: Van der Kust moet misschien slimmer zijn, maar de straf is echt veel te hoog."

"Het is zó zwaar gestraft. Maar het zal allemaal volgens de regels wel kloppen hoor, want hij heeft zijn hand een beetje naast het lichaam", vervolgt Kwakman. "Dit is dus ook geen kritiek op de scheidsrechter van Kees, want je zegt: het klopt gewoon volgens de regels, maar de regel klopt niet", concludeert presentator Wouter Bouwman. "Nee, de straf is gewoon te hoog. Ze moeten er echt naartoe dat dan maar een indirecte vrije trap wordt. Want dit is echt zo zwaar gestraft", besluit Kwakman het onderwerp.