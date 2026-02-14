gaat door een mindere periode bij Almere City. De van Ajax gehuurde spits werd vrijdagavond tegen Helmond Sport (0-1 nederlaag) voor de derde wedstrijd op rij vroegtijdig gewisseld door zijn trainer Jeroen Rijsdijk en was daar absoluut niet blij mee.

Rijkhoff kent een degelijk seizoen in dienst van Almere City. De 21-jarige aanvaller was tot dusver in 25 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie goed voor 12 doelpunten en 2 assists.

In zijn laatste twee duels wist Rijkhoff echter niet te scoren en in de laatste drie wedstrijden van Almere City werd hij vroegtijdig naar de kant gehaald door Rijsdijk. Tegen Roda JC Kerkrade (1-2 nederlaag) werd hij in de 62ste minuut gewisseld bij een 1-1 tussenstand, tegen MVV Maastricht (1-1) werd hij in de 71ste minuut gewisseld bij een 1-1 tussenstand en tegen Helmond Sport (0-1 nederlaag) werd hij in de 75ste minuut gewisseld.

Rijkhoff is clubtopscorer van Almere City en dus is hij teleurgesteld over de reeks van drie duels waarin hij de negentig minuten niet vol mocht maken. “Ik heb er weinig woorden voor. Ik kan er niet veel over zeggen”, vertelde hij na de wedstrijd tegen Helmond Sport teleurgesteld voor de camera van ESPN.

“Het is niet mijn keuze. Ik heb het te accepteren, maar de reden zelf moeten we aan de trainer vragen. Ik weet dat ik altijd een goal kan maken”, vervolgde Rijkhoff. “Meer woorden wil ik er niet aan vuil maken.”

Almere City verloor vrijdag uiteindelijk met het kleinst mogelijke verschil van Helmond Sport door een doelpunt in de vijfde minuut van Noah Makanza. “Het was verschrikkelijk. Vanaf minuut vijf al”, verzuchtte Rijkhoff. “We kwamen er in het begin één keer doorheen, maar daarna valt hij weer heel makkelijk aan onze kant.”

“Vervolgens wordt het gewoon alleen maar tijdrekken, ik weet niet wat ik heb gezien. Maar alles behalve voetballen”, beklaagde hij zich over het spel van Helmond Sport. “Het was niet een lekker voetbalavondje.”

Almere City is door de tegenvallende resultaten van de laatste weken afgezakt naar een achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. “We hebben een goede periode achter de rug, waarin alles vrij gemakkelijk ging. Maar de laatste wedstrijden loopt het gewoon niet. We creëren weinig. Dat komt misschien door de tegenstanders, die verdedigend spelen. Ik weet niet waar het anders aan ligt”, aldus Rijkhoff.