Roda JC heeft stevige maatregelen genomen na het vuurwerkincident tijdens de afgelopen thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, zo melden zij op hun website. Volgens de club is er een onveilige situatie ontstaan in het Parkstad Limburg Stadion, waarbij de grenzen ver zijn overschreden.

Een groep betrokkenen heeft volgens Roda JC bewust de veiligheid van supporters, spelers en medewerkers in gevaar gebracht. De club spreekt van een incident dat qua ernst en omvang onacceptabel is en direct optreden vereist.

Onderzoek gestart

In samenwerking met de gemeente Kerkrade, politie, het Openbaar Ministerie en de KNVB is een onderzoek gestart. Daarbij wordt ingezet op het identificeren van de verantwoordelijken, waarna passende sancties kunnen volgen. Het gaat daarbij om mogelijke civielrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen.

In afwachting van de uitkomsten grijpt Roda JC alvast in. Personen die behoren tot Ultras Kerkrade, of die met deze groepering in verband worden gebracht, krijgen gedurende het onderzoek een stadion- en huisverbod. Betrokkenen worden daar individueel over geïnformeerd.

Persoonsgerichte aanpak niet mogelijk

De club benadrukt dat zij normaal gesproken kiest voor een persoonsgerichte aanpak, maar erkent dat dit in de huidige situatie niet volledig mogelijk is. Om de veiligheid te waarborgen blijft het uitvak bij de wedstrijd van vrijdag tegen RKC Waalwijk gesloten.

Roda JC laat weten ook oog te hebben voor de nazorg. Met name supporters, onder wie kinderen en medewerkers die zich onveilig hebben gevoeld, krijgen extra aandacht. De club roept supporters op de maatregelen te steunen, met als doel herhaling te voorkomen.