Jordi Cruijff krijgt kritiek op zijn beslissing om per direct afscheid te nemen van trainer Willem Weijs bij Jong Ajax. ESPN-analist Arnold Bruggink noemt het zeer opmerkelijk en spreekt zelfs van ‘Spaanse taferelen’.
“Ik zou denken: Willem Weijs heeft een contract tot het einde van het seizoen. Ga eerst kijken hoe hij traint en hoe hij met zijn mensen omgaat”, zegt Bruggink in het programma Voetbalpraat. “Dan beslis je dat je het seizoen afmaakt en zeg je in maart tegen hem: Willem, ik wil op die positie eigen mensen hebben en in juni stoppen we ermee.”
Volgens Bruggink laat de gang van zaken vooral zien wie er momenteel de macht heeft binnen Ajax. “Eén ding is nu wel duidelijk: Ajax heeft de sleutels aan Jordi Cruijff gegeven.” De voormalig technisch directeur van FC Twente stelt dat directeur voetbalzaken Marijn Beuker niet eens op de hoogte was van het besluit om in te grijpen bij Jong Ajax. “Vier mensen gaan eruit en er komen vier nieuwe mensen voor terug. Begrotingstechnisch ga je dan ook nog eens denken: nou…”
Bruggink plaatst vraagtekens bij de manier waarop Ajax met personeel omgaat. “Je hebt ook met mensen te maken die je er zomaar uitzet. Terwijl je binnen Ajax juist trainers opleidt. Dit zijn Zuid-Europese taferelen. Zo gaat het in Spanje: hup, met de bezem erdoor. En dan niet eens bij Ajax 1, maar in de Keuken Kampioen Divisie.”
Daarbij benadrukt Bruggink wat volgens hem de kernfunctie van Jong Ajax is. “Het is niet zo ingewikkeld met Jong-teams. Jong Ajax is puur opleiding. Ze kunnen niet promoveren of degraderen, het draait om de doorstroming van talent. Natuurlijk hoop je zo hoog mogelijk te eindigen, maar de prioriteit ligt bij Ajax 1.”
Weijs heeft hopeloos gefaald Arnold Bruggink hij zat er al veel langer dan eigenlijk kon al zijn voorganger zelfde probleem het werd tijd voor verfrissende nieuwe trainer andere weg in te slaan om zo nog een seizoen door te gaan is niet goed ging al 4 seizoen niet goed zowel het eerste elftal als jong ajax
Is Bruggink vergeten dat hij zelf amper iets heeft gepresteerd? Nu loopt hij te zeuren over de TD van een andere club, terwijl hij zelf compleet heeft gefaald en na drie maanden al ziek thuis zat omdat hij het werk niet aankon. Dan heb je niet echt recht van spreken. (@redactie, Het verwijderen van berichten zonder toelichting is niet transparant. Geef gewoon aan waarom iets wordt weggehaald en door welke moderator dat gedaan is. Dat lijkt me wel zo eerlijk)
Bruggink symboliseert de Nederlander in optima forma. Overleg, pappen en nathouden. Is dit discriminatie zoals ik het verwoord? Zo ja, wat dan over "Spaanse taferelen". Ik ben verheugd om Bruggink weer te zien op tv, het gaat dus weer goed met hem. Het is niet gemakkelijk mensen te ontslaan, verre van dat, maar niet optreden is nog veel erger. Het gaat niet om een man of 5, maar om een hee club met vele fans.
