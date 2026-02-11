Jordi Cruijff krijgt kritiek op zijn beslissing om per direct afscheid te nemen van trainer Willem Weijs bij Jong Ajax. ESPN-analist Arnold Bruggink noemt het zeer opmerkelijk en spreekt zelfs van ‘Spaanse taferelen’.

“Ik zou denken: Willem Weijs heeft een contract tot het einde van het seizoen. Ga eerst kijken hoe hij traint en hoe hij met zijn mensen omgaat”, zegt Bruggink in het programma Voetbalpraat. “Dan beslis je dat je het seizoen afmaakt en zeg je in maart tegen hem: Willem, ik wil op die positie eigen mensen hebben en in juni stoppen we ermee.”

Volgens Bruggink laat de gang van zaken vooral zien wie er momenteel de macht heeft binnen Ajax. “Eén ding is nu wel duidelijk: Ajax heeft de sleutels aan Jordi Cruijff gegeven.” De voormalig technisch directeur van FC Twente stelt dat directeur voetbalzaken Marijn Beuker niet eens op de hoogte was van het besluit om in te grijpen bij Jong Ajax. “Vier mensen gaan eruit en er komen vier nieuwe mensen voor terug. Begrotingstechnisch ga je dan ook nog eens denken: nou…”

Bruggink plaatst vraagtekens bij de manier waarop Ajax met personeel omgaat. “Je hebt ook met mensen te maken die je er zomaar uitzet. Terwijl je binnen Ajax juist trainers opleidt. Dit zijn Zuid-Europese taferelen. Zo gaat het in Spanje: hup, met de bezem erdoor. En dan niet eens bij Ajax 1, maar in de Keuken Kampioen Divisie.”

Daarbij benadrukt Bruggink wat volgens hem de kernfunctie van Jong Ajax is. “Het is niet zo ingewikkeld met Jong-teams. Jong Ajax is puur opleiding. Ze kunnen niet promoveren of degraderen, het draait om de doorstroming van talent. Natuurlijk hoop je zo hoog mogelijk te eindigen, maar de prioriteit ligt bij Ajax 1.”