Timber krijgt nieuwe coach: Olympique Marseille ontslaat hoofdtrainer

Quinten Timber
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
11 februari 2026, 08:14

Olympique Marseille heeft per direct afscheid genomen van hoofdtrainer Roberto De Zerbi. Dat maakt de Franse club officieel bekend. De Italiaan is ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten.

Olympique Marseille staat in de Franse competitie op een vierde plaats, met een achterstand van twaalf punten op Paris Saint-Germain. Daarnaast werd de vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League, want door een harde nederlaag bij Club Brugge werd de tussenronde van het miljardenbal misgelopen.

De afgang op bezoek bij Paris Saint-Germain (5-0) van afgelopen weekend was de welbekende druppel voor de directie. Er is per direct afscheid genomen van de Italiaanse oefenmeester, die eerder succesvol was bij Brighton & Hove Albion.

Artikel gaat verder onder video

Het vroege ontslag van De Zerbi is een tegenvaller voor Quinten Timber, die onlangs de overstap maakte naar de Franse topclub. De Italiaan gaf de oud-Feyenoorder direct een basisplaats en leek daardoor vertrouwen in hem te hebben. Ook voor doelman Jeffrey de Lange komt het vertrek van De Zerbi op een ongelukkig moment. De trainer had namelijk net besloten hem te promoveren tot eerste keeper.

Quinten Timber

Quinten Timber
Olympique de Marseille
Team: Marseille
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Marseille
3
0
2025/2026
Feyenoord
17
2
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7

Meer info

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
2
Lens
21
20
49
3
Lyon
21
14
42
4
Marseille
21
19
39
5
Lille
21
4
33
6
Rennes
21
-3
31

Complete Stand

