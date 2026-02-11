Olympique Marseille heeft per direct afscheid genomen van hoofdtrainer Roberto De Zerbi. Dat maakt de Franse club officieel bekend. De Italiaan is ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten.

Olympique Marseille staat in de Franse competitie op een vierde plaats, met een achterstand van twaalf punten op Paris Saint-Germain. Daarnaast werd de vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League, want door een harde nederlaag bij Club Brugge werd de tussenronde van het miljardenbal misgelopen.

De afgang op bezoek bij Paris Saint-Germain (5-0) van afgelopen weekend was de welbekende druppel voor de directie. Er is per direct afscheid genomen van de Italiaanse oefenmeester, die eerder succesvol was bij Brighton & Hove Albion.

Het vroege ontslag van De Zerbi is een tegenvaller voor Quinten Timber, die onlangs de overstap maakte naar de Franse topclub. De Italiaan gaf de oud-Feyenoorder direct een basisplaats en leek daardoor vertrouwen in hem te hebben. Ook voor doelman Jeffrey de Lange komt het vertrek van De Zerbi op een ongelukkig moment. De trainer had namelijk net besloten hem te promoveren tot eerste keeper.