staat op het punt een transfer naar Olympique Marseille te maken. De 25-jarige vleugelverdediger van FC Utrecht kan rekenen op concrete interesse van de Franse topclub, zo weet L'Équipe. De transfermarkt in Frankrijk sluit maandagavond om 20.00 uur, dus de clubs moeten snel handelen.

De Ligue 1-club is zeer gecharmeerd van El Karouani, die wordt omschreven als een speler met een 'uniek profiel als aanvallende en technisch begaafde linksback'. Volgens de toonaangevende Franse sportkrant is er zelfs al een principeakkoord bereikt met de Marokkaanse international over een contract tot medio 2030.

Utrecht kan miljoenen tegemoet zien

Olympique Marseille heeft een bedrag van drie miljoen euro over voor El Karouani, die over een aflopend contract beschikt bij FC Utrecht. Daarnaast zouden de Domstedelingen ook een doorverkooppercentage van vijftien procent ontvangen. Oorspronkelijk was het de bedoeling van L'OM om El Karouani in de zomer transfervrij binnen te halen, maar zorgen aan de linkerkant van de defensie, onder meer door een blessure van Emerson Palmieri, lijken de club nu te dwingen tot een versnelde actie.

El Karouani maakt dit seizoen veel indruk bij FC Utrecht. In 34 officiële duels was hij goed voor drie doelpunten en vijftien assists. Met Derry John Murkin heeft de club overigens zijn opvolger al in huis, mocht de transfer van El Karouani definitief worden afgerond. Eerder deze maand kon de Marokkaan volgens het Algemeen Dagblad al rekenen op interesse van Fenerbahçe en Bayer Leverkusen, maar het lijkt dus Marseille te worden.