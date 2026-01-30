FC Utrecht heeft zich versterkt met . De achttienjarige spits komt op huurbasis over van Bayer 04 Leverkusen, waarbij de Domstedelingen een optie tot koop hebben bedongen.

Stepanov is met zijn 1,92 meter een klassieke centrumspits. Hij is de zoon van voormalig profvoetballer Roman Stepanov en geldt in Oekraïne al langere tijd als een groot talent. Op jonge leeftijd kwam hij terecht in de jeugdopleiding van Shakhtar Donetsk, waarna hij in 2022 de overstap maakte naar Duitsland om zich aan te sluiten bij Bayer Leverkusen.

In zijn thuisland staat Stepanov bekend als een typische nummer negen met veel potentie. Hij doorliep meerdere nationale jeugdselecties en kwam, ondanks zijn jonge leeftijd, al vijf keer uit voor Oekraïne Onder 21. In de eerste helft van het seizoen 2025/2026 deed hij ervaring op in de 2. Bundesliga, waarin hij op huurbasis uitkwam voor 1. FC Nürnberg.

Stepanov reageert op transfer

“Het voelt heel goed om in Utrecht te zijn”, vertelt Artem Stepanov. “FC Utrecht heeft mij overtuigd met zijn duidelijke sportieve visie, het vertrouwen in jonge spelers en de sterke focus op ontwikkeling. De club heeft grote ambities en een helder plan om verder te groeien.”

“Mijn belangrijkste doel is om elke dag beter te worden, van waarde te zijn voor het team en de club te helpen de best mogelijke resultaten te behalen”, gaat hij verder. “Ik wil mijn beste kwaliteiten laten zien, doelpunten maken, assists geven en bijdragen aan de overwinningen van FC Utrecht. Ik beloof alles te geven en voor de club te strijden in elke wedstrijd.”

Stepanov gaat spelen met rugnummer 18 en is direct inzetbaar. De spits is speelgerechtigd voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.