Live voetbal

Teruglezen: Geen Europees sprookje voor Feyenoord en Go Ahead Eagles

Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht komen in actie in de Europa League
Foto: © Imago/realtimes
10 reacties
Redactie FCUpdate
29 januari 2026, 20:55   Bijgewerkt: 23:36

Overleven één of of zelfs twee Nederlandse clubs de competitiefase van de Europa League? Dat is vanavond, als de achtste en laatste speelronde op het programma staat, de grote vraag. Feyenoord en Go Ahead Eagles hebben beiden zes punten en hebben daarmee nog een kans om zich bij de beste 24 ploegen te scharen, maar zullen dan wel af moeten rekenen met respectievelijk Real Betis en Sporting Braga. Het FC Utrecht van Ron Jans is al officieel uitgeschakeld, maar kan de andere Nederlandse clubs wellicht helpen door een goed resultaat te behalen op bezoek bij Celtic. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt op achttien verschillende velden, in dit blog blijf je live op de hoogte van alle ontwikkelingen in laatste speelronde van de Europa League.

LIVE Europa League: Feyenoord, Utrecht en Go Ahead tegelijk in actie

Sorteer op:

46m geleden

23:01

Go Ahead Eagles uitgeschakeld na troosteloze avond tegen SC Braga

Go Ahead Eagles uitgeschakeld na troosteloze avond tegen SC Braga

Go Ahead Eagles is uitgeschakeld in de Europa League na een doelpuntloos gelijkspel tegen SC Braga. Trainer Melvin Boel zag zijn team in Deventer niet verder komen dan 0-0, ondanks een sterke start. Grote kansen bleven uit voor de ploeg.

Lees verder

1u geleden

23:01

FC Utrecht sluit dramatische Europese campagne af met typerende nederlaag in Glasgow

FC Utrecht sluit dramatische Europese campagne af met typerende nederlaag in Glasgow

FC Utrecht heeft een dramatische Europa League-campagne op typerende wijze afgesloten. De ploeg van Ron Jans begon belabberd tegen Celtic en kwam die slechte start niet meer te boven. Uiteindelijk stond er een 4-2 nederlaag op het scorebord.

Lees verder

1u geleden

23:01

Feyenoord eindigt in mineur: nederlaag en horrorblessure voor Shaqueel van Persie

Feyenoord eindigt in mineur: nederlaag en horrorblessure voor Shaqueel van Persie

Feyenoord eindigt Europees seizoen met verlies tegen Real Betis. Shaqueel van Persie loopt zware knieblessure op. Robin van Persie moet puzzelen met opstelling door afwezigheid van spelers als Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe.

Lees verder

1u geleden

22:58

90+8' - Real Betis - Feyenoord (2-1)

Feyenoord verliest en neemt afscheid van de Europa League. De ploeg van Van Persie eindigt op de 29ste plek. Met de kennis van achteraf kunnen we stellen dat een overwinning genoeg zou zijn geweest voor plek 24. En gezien de gemiste kansen en niet-gegeven penalty was dat niet ondenkbaar. 

1u geleden

22:56

90+5' - Real Betis - Feyenoord (2-1)

Feyenoord wordt via Nieuwkoop nog gevaarlijk in de zestien, maar een doelpunt blijft uit. 

1u geleden

22:56

90+4' - Go Ahead Eagles - SC Braga (0-0)

Go Ahead pakt een puntje en neemt zo met opgeheven hoofd afscheid van de Europa League. Het is bovendien de enige Nederlandse club die deze week niet verliest, tenzij Feyenoord nog wat kan uitrichten in Sevilla. 

1u geleden

22:53

90+3' - Celtic - FC Utrecht (4-2)

Het laatste fluitsignaal heeft geklonken in Glasgow. Utrecht neemt met een nederlaag afscheid van de Europa League. Het is aan het doelsaldo te danken dat de ploeg van Jans niet als laatste eindigt in de competitiefase.

1u geleden

22:51

90' - Real Betis - Feyenoord (2-1)

Betis-speler Altimira schiet de bal tegen de eigen arm aan in het strafschopgebied. Geen penalty. Wel zeven minuten blessuretijd.

1u geleden

22:47

85' - Go Ahead Eagles - SC Braga (0-0)

Go Ahead ontsnapt aan een eigen doelpunt: de bal wordt tegen de lat gekopt door Van Zwam. In de slotfase zet Braga aan. 

1u geleden

22:45

84' - Real Betis - Feyenoord (2-1)

Shaqueel van Persie gaat er met de brancard van af. Wat een domper voor de spits, terwijl zijn vader bezorgd toekijkt. Feyenoord mag geen nieuwe invaller brengen en maakt de wedstrijd dus af met tien man.

1u geleden

22:42

82' - Real Betis - Feyenoord (2-1)

Dat ziet er niet goed uit. Shaqueel van Persie gaat naar de grond en voelt aan de knie. 

1u geleden

22:38

⚽ 77' - Real Betis - Feyenoord (2-1)

GOAL Feyenoord! Wat doet Tengstedt dit subtiel! Hij schiet de bal behendig over de ver uitgekomen doelman van Betis: 2-1. 

1u geleden

22:37

74' - Go Ahead Eagles - SC Braga (0-0)

Wat een kans! Suray stormt af op de doelman, die zijn inzet keert. Maar het blijkt uiteindelijk buitenspel, dus een doelpunt had niet geteld. 

1u geleden

22:34

🔁 73' - Real Betis - Feyenoord (2-0)

Na nog maar eens een slechte balaanname maakt Larin plaats voor Van Persie. 

1u geleden

22:32

71' - Real Betis - Feyenoord (2-0)

Koelbloedig blijven en kansen afronden is duidelijk niet de kwaliteit van Larin. Hier staat hij ook nog eens buitenspel.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Olympique Lyon-speler Rachid Ghezzal

FC Utrecht en Olympique Lyon treffen schikking over opstellen van Ghezzal

  • Gisteren, 20:11
  • Gisteren, 20:11
Ayase Ueda Feyenoord

Ayase Ueda ontbreekt ook bij Feyenoord voor duel tegen Real Betis

  • Gisteren, 19:51
  • Gisteren, 19:51
Ernstige achillespeesblessure voor Bas Nijhuis: arbiter in tranen

Ernstige achillespeesblessure voor Bas Nijhuis: arbiter in tranen

  • Gisteren, 18:17
  • Gisteren, 18:17
12 10 reacties
Reageren
10 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Positievo
247 Reacties
38 Dagen lid
271 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Heftige opstelling bij Feyenoord. Hwang, Moder en Nieuwkoop niet fit genoeg voor de basis. Jammer dat we door blessures niet verdedigend kunnen spelen. De duels tussen Bos en Anthony zijn gevaarlijk omdat Bos verdedigend gewoon erg zwak is. Targhaline zal daar echt de deur dicht moeten gooien.

Willemklein1950
224 Reacties
701 Dagen lid
1.173 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Positievo Ook al ben je positief zoals jouw naam vermoedt zou ik enig realisme niet uit het oog verliezen. Deze opstelling echt kansloos op alle vlakken, aanval en middenveld totaal niet in evenwicht en tja, achterhoede kraakt nu al in zijn voegen. Kansloze missie vanavond ben ik bang. Mvg Willem Klein

Positievo
247 Reacties
38 Dagen lid
271 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Willemklein1950 het lijkt een onmogelijke opgave, maar het blijft voetbal. Misschien blijkt Targ in een Schouten rol een schot in de roos.

the furyan
157 Reacties
63 Dagen lid
198 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@willem geef jouw opstelling eens? laat me kijken hoe jij het zou doen?

Willemklein1950
224 Reacties
701 Dagen lid
1.173 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@the furyan Denk dat ik met 5 verdedigers was gestart, 3 middenvelders en twee voorin. Proberen zolang mogelijk de 0 houden en misschien vanuit de omschakeling een kans te verzilveren. Één kans krijg je altijd wel. Teveel spelers nu uit hun positie. Mvg Willem Klein

the furyan
157 Reacties
63 Dagen lid
198 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@willem ik was met 5 verdedigers ook gestart 4 middenvelders en Van persie in de spits niet Tengstedt vanwege de snelheid die nodig is bij een counter. Verder nu ik de eerste helft bekeek deed Feyenoord het zo slecht niet als Larin niet die 2 100 % kansen verprutste. Dus dan heeft eigenlijk van Persie met zn taktiek en B elftal het niet eens zoooo slecht gedaan .... en dus niet kansloos op alle vlakken. Ja je speelt tegen absoluut een betere ploeg ik vind het wel lef hebben om niet alles af te sluiten achterin en toch aan te vallen.

real8madrid
Erkende gebruiker! Meer info
134 Reacties
1.224 Dagen lid
1.133 Likes
real8madrid
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik zie Feyenoord zo wel scoren. Zo slecht spelen ze niet

the furyan
157 Reacties
63 Dagen lid
198 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Larin eruit Van Persie junior erin 2 100 % kansen gemist eruit met die man

Positievo
247 Reacties
38 Dagen lid
271 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die trap op Moussa geen kaart… bal missen, van achteren vol door op het standbeen. Wat een schande

the furyan
157 Reacties
63 Dagen lid
198 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

wat sneu voor van persie junior kniebanden zeker verrekt hopelijk alleen aangeslagen en staat hier over een week weer

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Positievo
247 Reacties
38 Dagen lid
271 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Heftige opstelling bij Feyenoord. Hwang, Moder en Nieuwkoop niet fit genoeg voor de basis. Jammer dat we door blessures niet verdedigend kunnen spelen. De duels tussen Bos en Anthony zijn gevaarlijk omdat Bos verdedigend gewoon erg zwak is. Targhaline zal daar echt de deur dicht moeten gooien.

Willemklein1950
224 Reacties
701 Dagen lid
1.173 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Positievo Ook al ben je positief zoals jouw naam vermoedt zou ik enig realisme niet uit het oog verliezen. Deze opstelling echt kansloos op alle vlakken, aanval en middenveld totaal niet in evenwicht en tja, achterhoede kraakt nu al in zijn voegen. Kansloze missie vanavond ben ik bang. Mvg Willem Klein

Positievo
247 Reacties
38 Dagen lid
271 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Willemklein1950 het lijkt een onmogelijke opgave, maar het blijft voetbal. Misschien blijkt Targ in een Schouten rol een schot in de roos.

the furyan
157 Reacties
63 Dagen lid
198 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@willem geef jouw opstelling eens? laat me kijken hoe jij het zou doen?

Willemklein1950
224 Reacties
701 Dagen lid
1.173 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@the furyan Denk dat ik met 5 verdedigers was gestart, 3 middenvelders en twee voorin. Proberen zolang mogelijk de 0 houden en misschien vanuit de omschakeling een kans te verzilveren. Één kans krijg je altijd wel. Teveel spelers nu uit hun positie. Mvg Willem Klein

the furyan
157 Reacties
63 Dagen lid
198 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@willem ik was met 5 verdedigers ook gestart 4 middenvelders en Van persie in de spits niet Tengstedt vanwege de snelheid die nodig is bij een counter. Verder nu ik de eerste helft bekeek deed Feyenoord het zo slecht niet als Larin niet die 2 100 % kansen verprutste. Dus dan heeft eigenlijk van Persie met zn taktiek en B elftal het niet eens zoooo slecht gedaan .... en dus niet kansloos op alle vlakken. Ja je speelt tegen absoluut een betere ploeg ik vind het wel lef hebben om niet alles af te sluiten achterin en toch aan te vallen.

real8madrid
Erkende gebruiker! Meer info
134 Reacties
1.224 Dagen lid
1.133 Likes
real8madrid
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik zie Feyenoord zo wel scoren. Zo slecht spelen ze niet

the furyan
157 Reacties
63 Dagen lid
198 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Larin eruit Van Persie junior erin 2 100 % kansen gemist eruit met die man

Positievo
247 Reacties
38 Dagen lid
271 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die trap op Moussa geen kaart… bal missen, van achteren vol door op het standbeen. Wat een schande

the furyan
157 Reacties
63 Dagen lid
198 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

wat sneu voor van persie junior kniebanden zeker verrekt hopelijk alleen aangeslagen en staat hier over een week weer

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Celtic - Utrecht

Celtic
4 - 2
FC Utrecht
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
7
11
18
2
Aston Villa
7
7
18
3
Freiburg
7
7
17
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Midtjylland
7
8
16
5
Braga
7
6
16
6
Roma
7
7
15
7
Ferencváros
7
5
15
8
Betis
7
5
14
9
Porto
7
4
14
10
Genk
7
3
13
11
Crvena zvezda
7
1
13
12
PAOK
7
5
12
13
Stuttgart
7
5
12
14
Celta
7
4
12
15
Bologna
7
4
12
16
Nottm Forest
7
4
11
17
Plzeň
7
4
11
18
Fenerbahçe
7
3
11
19
Panathinaikos
7
2
11
20
Dinamo Zagreb
7
-2
10
21
Lille
7
2
9
22
Brann
7
-1
9
23
Young Boys
7
-5
9
24
Celtic
7
-4
8
25
Ludogorets
7
-4
7
26
Feyenoord
7
-3
6
27
Basel
7
-3
6
28
Salzburg
7
-4
6
29
FCSB
7
-7
6
30
Go Ahead
7
-8
6
31
Rangers
7
-7
4
32
Sturm
7
-7
4
33
Nice
7
-7
3
34
Utrecht
7
-8
1
35
Malmö
7
-10
1
36
Maccabi TA
7
-17
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel