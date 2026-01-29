Teruglezen: Geen Europees sprookje voor Feyenoord en Go Ahead Eagles

Overleven één of of zelfs twee Nederlandse clubs de competitiefase van de Europa League? Dat is vanavond, als de achtste en laatste speelronde op het programma staat, de grote vraag. Feyenoord en Go Ahead Eagles hebben beiden zes punten en hebben daarmee nog een kans om zich bij de beste 24 ploegen te scharen, maar zullen dan wel af moeten rekenen met respectievelijk Real Betis en Sporting Braga. Het FC Utrecht van Ron Jans is al officieel uitgeschakeld, maar kan de andere Nederlandse clubs wellicht helpen door een goed resultaat te behalen op bezoek bij Celtic. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt op achttien verschillende velden, in dit blog blijf je live op de hoogte van alle ontwikkelingen in laatste speelronde van de Europa League.

Go Ahead Eagles uitgeschakeld na troosteloze avond tegen SC Braga Go Ahead Eagles is uitgeschakeld in de Europa League na een doelpuntloos gelijkspel tegen SC Braga. Trainer Melvin Boel zag zijn team in Deventer niet verder komen dan 0-0, ondanks een sterke start. Grote kansen bleven uit voor de ploeg. Lees verder FC Utrecht sluit dramatische Europese campagne af met typerende nederlaag in Glasgow FC Utrecht heeft een dramatische Europa League-campagne op typerende wijze afgesloten. De ploeg van Ron Jans begon belabberd tegen Celtic en kwam die slechte start niet meer te boven. Uiteindelijk stond er een 4-2 nederlaag op het scorebord. Lees verder Feyenoord eindigt in mineur: nederlaag en horrorblessure voor Shaqueel van Persie Feyenoord eindigt Europees seizoen met verlies tegen Real Betis. Shaqueel van Persie loopt zware knieblessure op. Robin van Persie moet puzzelen met opstelling door afwezigheid van spelers als Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe. Lees verder 90+8' - Real Betis - Feyenoord (2-1) Feyenoord verliest en neemt afscheid van de Europa League. De ploeg van Van Persie eindigt op de 29ste plek. Met de kennis van achteraf kunnen we stellen dat een overwinning genoeg zou zijn geweest voor plek 24. En gezien de gemiste kansen en niet-gegeven penalty was dat niet ondenkbaar. 90+5' - Real Betis - Feyenoord (2-1) Feyenoord wordt via Nieuwkoop nog gevaarlijk in de zestien, maar een doelpunt blijft uit. 90+4' - Go Ahead Eagles - SC Braga (0-0) Go Ahead pakt een puntje en neemt zo met opgeheven hoofd afscheid van de Europa League. Het is bovendien de enige Nederlandse club die deze week niet verliest, tenzij Feyenoord nog wat kan uitrichten in Sevilla. 90+3' - Celtic - FC Utrecht (4-2) Het laatste fluitsignaal heeft geklonken in Glasgow. Utrecht neemt met een nederlaag afscheid van de Europa League. Het is aan het doelsaldo te danken dat de ploeg van Jans niet als laatste eindigt in de competitiefase. 90' - Real Betis - Feyenoord (2-1) Betis-speler Altimira schiet de bal tegen de eigen arm aan in het strafschopgebied. Geen penalty. Wel zeven minuten blessuretijd. 85' - Go Ahead Eagles - SC Braga (0-0) Go Ahead ontsnapt aan een eigen doelpunt: de bal wordt tegen de lat gekopt door Van Zwam. In de slotfase zet Braga aan. 84' - Real Betis - Feyenoord (2-1) Shaqueel van Persie gaat er met de brancard van af. Wat een domper voor de spits, terwijl zijn vader bezorgd toekijkt. Feyenoord mag geen nieuwe invaller brengen en maakt de wedstrijd dus af met tien man. 82' - Real Betis - Feyenoord (2-1) Dat ziet er niet goed uit. Shaqueel van Persie gaat naar de grond en voelt aan de knie. ⚽ 77' - Real Betis - Feyenoord (2-1) GOAL Feyenoord! Wat doet Tengstedt dit subtiel! Hij schiet de bal behendig over de ver uitgekomen doelman van Betis: 2-1. 74' - Go Ahead Eagles - SC Braga (0-0) Wat een kans! Suray stormt af op de doelman, die zijn inzet keert. Maar het blijkt uiteindelijk buitenspel, dus een doelpunt had niet geteld. 🔁 73' - Real Betis - Feyenoord (2-0) Na nog maar eens een slechte balaanname maakt Larin plaats voor Van Persie. 71' - Real Betis - Feyenoord (2-0) Koelbloedig blijven en kansen afronden is duidelijk niet de kwaliteit van Larin. Hier staat hij ook nog eens buitenspel.