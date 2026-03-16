Smit verwacht geen transfer naar Ajax, Feyenoord en PSV

16 maart 2026, 17:43   Bijgewerkt: 18:48
Mingus Niesten | Content Creator
Zo'n twee jaar als redacteur bij FCUpdate, met recentelijk ook meer focus op het creëren van videocontent

De kans dat Kees Smit nog een stap maakt binnen Nederland, lijkt niet groot. Dat blijkt uit de woorden van de spelmaker in de nieuwste aflevering van Matchday, de interviewshow van Broederliefde.

Smit voetbalt ondertussen al jaar en dag bij AZ. De middenvelder doorliep er de jeugdopleiding en maakte uiteindelijk op 10 maart 2024 zijn Eredivisie-debuut. Op het EK Onder 19 van afgelopen zomer schitterde hij en dit seizoen is Smit uitgegroeid tot vaste waarde in Alkmaar. Als zijn rendement omhoog gaat, kan hij een volgende stap maken.

De geruchten over de interesse van Real Madrid zijn ondertussen wijdverspreid. Hoewel het verre van zeker is dat De Koninklijke zijn volgende werkgever wordt, denkt de middenvelder zijn hij binnenkort naar het buitenland verkast. "Een tussenstop in Nederland zou eigenlijk ideaal zijn", stelt Smit nog bij Matchday. "Maar dat gaat er denk ik niet van komen." De leden van Broederliefde dollen dan dat Smit nu al te duur is voor die clubs, wat de rossige speler bevestigt. Verder voegt Smit toe dat hij zich de laatste jaren uiterst op zijn gemak voelde in en rond het AFAS Stadion. "Ik heb eigenlijk nooit de gedachte gehad dat ik weg móést gaan. Bij AZ had ik altijd het gevoel: Ik ga hier spelen, ik heb hier al zoveel vertrouwen gekregen. Er was niet echt een reden om te vertrekken."

Smit is momenteel twintig, maar kon een paar jaar geleden al veel geld gaan verdienen bij Europese topclubs. "Eerlijk gezegd heb ik de cijfers nooit gezien. Dat is maar beter ook", zegt hij lachend. "Anders was ik misschien wel gaan twijfelen. Uiteindelijk ben ik blij met mijn keuze." Smit heeft nog een contract tot 2028 bij AZ en mikt in de toekomst dus op een avontuur over de grens.

Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
21
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

