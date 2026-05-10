Een brand in het oude Cambuurstadion zorgde zaterdagavond voor flinke onrust in Leeuwarden. Door de rookontwikkeling moest de naastgelegen Jumbo aan het Cambuurplein direct sluiten. De supermarkt blijft voorlopig dicht, terwijl politie en brandweer onderzoeken hoe het vuur kon ontstaan.

De melding kwam rond half tien binnen bij de brandweer. Op dat moment waren medewerkers van de supermarkt bezig met de laatste controle voordat de winkel zou sluiten. Klanten waren al vertrokken, maar binnen hing plots een opvallende 'barbecueachtige' geur.

Niet veel later werd duidelijk dat het mis was. Vanuit het oude stadion trok rook richting de supermarkt. “Toen ik naar buiten liep zag ik dat het daar helemaal blauw stond”, vertelt Jumbo-medewerker Kay Huizinga, die samen met collega’s direct alarm sloeg, aan de Leeuwarder Courant.

Vermoeden van brandstichting rond oude stadion

De brand zou ergens in het stadioncomplex zijn ontstaan. Volgens Collin Yeoman van Netwerkcentrum De Klomp, dat in het oude Cambuurstadion gevestigd zit, wordt rekening gehouden met brandstichting.

“Iemand belde mij en ik ben hier gelijk heen gegaan. Volgens mij hebben ze achter bij het terrein in zo’n hokje brand gestookt. De politie heeft camerabeelden gekregen. Ze staan op camera”, zegt Yeoman. De camerabeelden zijn inmiddels overgedragen aan de politie. Daarop zouden meerdere jongens te zien zijn.

Zelf bekeek hij de beelden ook al. “Je ziet ze wel lopen, maar niet letterlijk dat ze brand stichten. Ik ben net een beetje in het stadion geweest. Het stinkt er behoorlijk."

De schade is nog niet volledig in kaart gebracht. Om de brand te bereiken moest de brandweer een raam boven de hoofdingang van het stadion forceren. In de supermarkt lijkt de overlast vooralsnog beperkt tot rookschade.

Oude stadion opnieuw doelwit van onrust

Vorig jaar liep het rondom het oude Cambuurstadion ook al uit de hand toen honderden mensen op het terrein verschenen voor een informeel afscheidsmoment. Daarbij werden onder meer ruiten en een gasleiding vernield.

De beheerder wijst ook naar de situatie rondom het terrein. Sinds een deel van het stadion is gesloopt, zou het eenvoudiger zijn geworden om ongezien binnen te komen. “Ze moeten gewoon gepakt worden. Maar via de achterkant kunnen mensen zo het terrein op. Sinds daar een deel is gesloopt, kan iedereen erbij. De gemeente heeft ook geen camera’s geplaatst."