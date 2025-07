Voormalig Cambuurstadion vernield: ‘Met fatbikes over het veld gereden’

Op de avond na de opening van het nieuwe Kooi Stadion van SC Cambuur, zijn er vernielingen aangericht aan het oude Cambuurstadion. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Op verschillende plekken in het stadion is er schade aangebracht.

Zaterdag werd het nieuwe Kooi Stadion op feestelijke wijze geopend met een oefenwedstrijd tegen Feyenoord. Feyenoord won weliswaar met 1-4, maar trainer Henk de Jong was te spreken over de opening van het nieuwe onderkomen: “Dit stadion biedt mogelijkheden de komende jaren. Dit is een Eredivisie-stadion”, zei hij tegen Voetbal International.

Diezelfde avond ging het mis. De Leeuwarder Courant maakt melding van vernielingen door tientallen supporters in en rondom het stadion. Ze kwamen binnen door het verwijderen van hekken en het openmaken van sloten met een slijptol van sloten. “Binnen is er flink huisgehouden in de kantoren en het voormalige vipgedeelte.”

De dug-out is gesloopt en er is brandgesticht. Er zijn ruiten ingegooid en er werd met fatbikes over het veld gereden. Twee uur na aankomst bij het stadion is de meute door de politie verwijderd. Er zijn geen processen-verbaal uitgereikt en het is aan de eigenaar of hij aangifte wil doen.

