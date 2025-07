Henk de Jong trots op Slot: ‘Ik word weer emotioneel’

Henk de Jong is trots op Arne Slot en Sipke Hulshoff. De trainer van SC Cambuur werkte ooit samen met het duo bij de club uit Leeuwarden en vindt het ‘schitterend’ hoe goed de trainers het doen bij Liverpool. Ook de manier waarop de twee met het overlijden van Diogo Jota omgaan krijgt lof.

Na de oefenwedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord wordt De Jong door Voetbal International gevraagd naar de band met Feyenoord. De Friese trainer begint over zijn oud-pupillen die via Feyenoord de wereldtop bereikten: “Arne Slotje, Sipke Hulshoff, mijn jongens. Ik moet zeggen dat die jongens het heel goed doen. Alleen zitten ze nu in een hele gekke situatie met het overlijden van hun speler.” De Jong doelt op het dodelijke ongeval van Diogo Jota en zijn broer André Silva van afgelopen donderdag. “Dat moeten ze heel goed managen en dat is natuurlijk lastig.”

Slot en assistent-trainer Hulshoff zouden aanwezig zijn bij de oefenwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord, maar vanwege de uitvaart waren de oud-trainers van beide clubs niet aanwezig. “Het had nooit mogen gebeuren, maar als het gebeurt moet je er zijn als trainers. En dat hebben ze goed gedaan”, zegt de Jong.

De Jong wordt gevraagd hoe hij naar het afgelopen kampioenschap van Liverpool heeft gekeken. “Dat vind ik schitterend”, antwoordt de zestigjarige trainer. “Dan zit ik voor. Ik ben gewoon supporter, rode kop. Dan word je emotioneel, dat word ik nu alweer. Dat kan ook de leeftijd zijn, maar dat zijn gewoon je eigen mensen die dat zo goed doen. Ik ga er binnenkort wel heen”, aldus een trotse Fries.

