Milner (39) weet van geen ophouden en gaat voor bizar record

heeft zijn contract bij Brighton & Hove Albion met een jaar verlengd. Oorspronkelijk liep zijn verbintenis tot deze zomer, maar de 39-jarige middenvelder plakt er nog een seizoen achteraan. De routinier kan komend seizoen het record voor de meeste wedstrijden in de Premier League breken.

Milner begon zijn carrière bij Leeds United in 2002. Daarna speelde hij achtereenvolgens voor Newcastle United, Aston Villa, wéér Newcastle, wéér Villa, Manchester City, Liverpool en Brighton. Milner werd driemaal kampioen, twee keer bij Manchester City en eenmaal bij Liverpool. Bij de laatstgenoemde club won hij zelfs de Champions League.

In al die jaren in de Premier League speelde Milner liefst 638 wedstrijden. Het record van 653 duels staat op naam van Gareth Barry, die speelde voor Aston Villa, Manchester City, Everton en West Bromwich Albion, waar hij in 2020 zijn carrière afsloot.

Er zijn nog maar vijftien wedstrijden nodig om het record van Barry te evenaren voor Milner, die daar eigenlijk al aan had kunnen zitten. Het afgelopen seizoen werd de 61-voudig Engels international echter geteisterd door een blessure aan zijn dij en kwam hij tot slechts vier optredens. Nu zijn contract bij Brighton verlengd is, is er het komende seizoen de mogelijkheid om het record van Barry af te pakken.

He's here to stay. 🤩 pic.twitter.com/0pfWPM6czt — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 13, 2025

