Live voetbal 14

Quilindschy Hartman wordt buiten wedstrijdselectie Burnley gehouden

Quilindschy Hartman
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
21 december 2025, 15:40

Quilindschy Hartman heeft het afgelopen weekend een forse tegenvaller te verwerken gekregen. De linksback werd zaterdag buiten de wedstrijdselectie van Burnley gehouden voor het duel tegen Bournemouth, terwijl Hartman wel fit was.

Hartman is dit seizoen een vaste waarde bij de nummer negentien van de Premier League. De Nederlandse vleugelverdediger speelt vrijwel alle wedstrijden vanaf de aftrap; alleen tijdens de uitwedstrijd tegen Newcastle United bleef hij op de bank.

Artikel gaat verder onder video

Opvallend is het dan ook dat Burnley-trainer Scott Parker zijn vaste linksachter doelbewust buiten de wedstrijdselectie liet: “Ik stel gewoon een selectie samen die naar mijn mening het beste is voor de wedstrijd van vandaag. Soms zit iemand er daardoor niet bij, en vandaag is dat Q,” gaf de oefenmeester van Burnley aan.

De vervanger van Hartman was de Braziliaanse verdediger Lucas Pires, die dit seizoen tot dusver voornamelijk wisselspeler is geweest bij de Engelse promovendus.

Met de vervanger van Hartman in de basis boekte Burnley wel ‘succes’. Na zeven nederlagen op rij in de Premier League pakte de degradatiekandidaat een punt op bezoek bij Bournemouth (1-1).

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hugo Ekitike van Liverpool

Isak en Ekitike bezorgen Slot tegen negental Spurs derde zege op rij na rood Simons en Romero

  • Gisteren, 20:32
  • Gisteren, 20:32
Rode kaart voor Xavi Simons van Tottenham Hotspur

Direct rood voor Simons na grove charge op Van Dijk

  • Gisteren, 19:28
  • Gisteren, 19:28
Ruud Gullit

Gullit prijst Slot na conflict met Salah: ‘Hij lost het meesterlijk op’

  • ma 15 december, 21:08
  • 15 dec. 21:08
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Bournemouth - Burnley

AFC Bournemouth
1 - 1
Burnley
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 24 jaar (14 nov. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
15
0
2024/2025
Feyenoord
12
0
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Feyenoord
23
2

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
16
Leeds
17
-7
19
17
Nottm Forest
16
-8
18
18
West Ham
17
-16
13
19
Burnley
17
-15
11
20
Wolves
17
-28
2

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel