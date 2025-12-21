heeft het afgelopen weekend een forse tegenvaller te verwerken gekregen. De linksback werd zaterdag buiten de wedstrijdselectie van Burnley gehouden voor het duel tegen Bournemouth, terwijl Hartman wel fit was.

Hartman is dit seizoen een vaste waarde bij de nummer negentien van de Premier League. De Nederlandse vleugelverdediger speelt vrijwel alle wedstrijden vanaf de aftrap; alleen tijdens de uitwedstrijd tegen Newcastle United bleef hij op de bank.

Opvallend is het dan ook dat Burnley-trainer Scott Parker zijn vaste linksachter doelbewust buiten de wedstrijdselectie liet: “Ik stel gewoon een selectie samen die naar mijn mening het beste is voor de wedstrijd van vandaag. Soms zit iemand er daardoor niet bij, en vandaag is dat Q,” gaf de oefenmeester van Burnley aan.

De vervanger van Hartman was de Braziliaanse verdediger Lucas Pires, die dit seizoen tot dusver voornamelijk wisselspeler is geweest bij de Engelse promovendus.

Met de vervanger van Hartman in de basis boekte Burnley wel ‘succes’. Na zeven nederlagen op rij in de Premier League pakte de degradatiekandidaat een punt op bezoek bij Bournemouth (1-1).