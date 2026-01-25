Spanning stijgt in Engeland: Man United boekt sensationele zege op Arsenal

Manchester United heeft de titelstrijd in de Premier League wat spannender gemaakt. The Red Devils boekten zondagavond een spectaculaire 2-3 zege op koploper Arsenal. Daardoor neemt Manchester United de vierde plaats in, terwijl Arsenal de voorsprong op Manchester City en Aston Villa ziet slinken tot vier punten.

Arsenal dicteert, maar komt moeizaam tot kansen

Vanaf de aftrap zette Arsenal de toon. United kwam nauwelijks over de middenlijn en werd in de opbouw continu opgejaagd. Bukayo Saka was in de eerste fase de aanjager: hij won corners, trok Luke Shaw uit positie en testte de organisatie van United met venijnige indraaiers. De eerste echte kans kwam uit een standaardsituatie: Declan Rice slingerde een vrije trap richting de tweede paal, waar Martin Zubimendi boven iedereen uittorende. Zijn kopbal werd nog aangeraakt en door keeper Senne Lammens knap over de lat getikt.

Toch bleef het in open spel opmerkelijk bloedeloos. Arsenal had veel balbezit, maar kon niet doordrukken. United groeide langzaam in de wedstrijd, kwam iets vaker in de laatste derde en profiteerde vooral van het moment dat Arsenal dacht op rozen te zitten.

De 1-0 viel na 29 minuten op een manier die paste bij het rommelige karakter van de eerste helft. Een voorzet van links werd half verwerkt, Saka hield de aanval levend en na een mislukte poging tot opruimen van Lisandro Martínez rolde de bal via zijn eigen voet het net in: 1-0 (eigen doelpunt).

Juist daarna verdween de controle bij Arsenal. In minuut 37 ging het volledig mis bij Zubimendi: een terugspeelbal richting David Raya was veel te zacht. Bryan Mbeumo zat ertussen, liep langs de Arsenal-doelman en tikte koelbloedig binnen: 1-1. United was op dat moment zelfs de betere ploeg en probeerde vlak voor rust met een gedurfde lob van Bruno Fernandes Raya te verrassen, al ging die poging net naast.

Dorgu’s wereldgoal

Na rust trok United door. Patrick Dorgu, sowieso al brutaal in zijn loopacties, bekroonde dat met een werelddoelpunt. Hij combineerde twee keer razendsnel met Fernandes, hield Zubimendi van zich af en haalde vanaf de rand van de zestien verwoestend uit met links. De bal knalde via de onderkant van de lat binnen: 1-2. Arsenal begon zichtbaar te wankelen.

Mikel Arteta reageerde met een ingrijpende viervoudige wissel: onder meer Ben White, Viktor Gyökeres, Mikel Merino en Eberechi Eze kwamen binnen de lijnen. United kreeg een domper toen Dorgu na een duel met White naar zijn hamstring greep en niet verder kon. Met tien man op het veld moest United even overleven, maar vreemd genoeg koos de staf daarna juist voor een aanvallende ingreep: Benjamin Sesko kwam erin en Matheus Cunha verhuisde naar links.

Arsenal zette aan en vond de 2-2 zoals Arsenal dat dit seizoen bijna routineus doet: uit een corner. Saka krulde een bijzonder lastige bal onder de lat. In de drukte ging keeper Lammens de mist in met een mislukte vuistslag richting zijn eigen doel. Cunha werkte nog van de lijn, maar in de rebound frommelde Merino de bal alsnog over de streep. Een paar tellen leek iedereen te wachten op een fluitsignaal, tot de scheidsrechter naar zijn horloge keek en het doelpunt gaf: 2-2

Maar waar Arsenal dacht aan een complete ommekeer, sloeg United meteen terug. Drie minuten na de 2-2 produceerde Cunha een goal van wereldklasse. Hij kreeg een slim passje van Kobbie Mainoo op zo’n dertig meter, draaide open, kapte naar binnen en krulde de bal onhoudbaar in de rechteronderhoek. Raya had geen kans: 2-3. Arsenal zocht met man en macht naar de gelijkmaker, maar vond die niet.