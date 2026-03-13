Analisten pleiten voor WK-stunt Kees Smit: ‘Ik zou hem als 26e man meenemen’

Khalid Boulahrouz en Alex Pastoor vinden dat bondscoach Ronald Koeman moet selecteren voor het komende WK. In de voorbeschouwing op het duel tussen AZ en Sparta Praag bij Ziggo Sport lieten de analisten weten dat het negentienjarige talent een unieke toevoeging zou zijn aan de Oranje-selectie. Pastoor bestempelde de middenvelder zelfs als een ‘Frenkie-light’.

Tijdens de uitzending rondom de Alkmaarse Europese ontmoeting stak Boulahrouz enthousiast van wal: "Het is wel dringen geblazen op het middenveld, maar ik zou het wel aandurven om hem erbij te nemen. Al haal je hem er als 26ste speler bij. Ik zou het doen."

Ook Pastoor ziet een WK-deelname van de AZ-middenvelder wel zitten: "Hij zorgt ongelooflijk goed voor het transport van de bal van achter naar voren. Smit heeft de gave om het juiste moment af te wachten voor een pass, vaak tot het allerlaatste moment. Daar hebben we bij Oranje hartstikke veel behoefte aan."

Ambities en de droom van het ‘grote’ Oranje

De roep om Smit bij de nationale selectie is niet nieuw. In een openhartig interview met Mee Met Oranje op 14 oktober 2025 sprak de middenvelder zich al uit over zijn ambities. Hoewel hij stiekem droomt van het WK, blijft hij nuchter: "Ik denk dat ik wel een stukje creativiteit kan toevoegen, maar ik weet niet of dat realistisch is", aldus Smit.

Over de moordende concurrentie van spelers als Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch is hij eerlijk: "Die zijn wel echt bizar goed, dus het wordt heel lastig. Ik kijk veel wedstrijden van FC Barcelona en Liverpool, maar dan kijk ik niet specifiek wat ze doen. Ik kijk dan meer als voetballiefhebber en kan ervan genieten als ze iets moois doen. "

Over de lovende woorden van analisten als Marco van Basten en Youri Mulder, die hem eerder het grootste talent van Nederland noemden, zei hij: "Ik vind het wel leuk om te horen. Ik weet niet of het waar is, maar ik vind een beetje druk wel lekker. Dan verwachten mensen wat, dus dan moet je ook iets laten zien."