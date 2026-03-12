AZ verslaat Sparta Praag via dubbelslag Parrott, na talloze gemiste kansen

AZ heeft donderdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de achtste finale van de Conference League. In het AFAS Stadion leek het duel met Sparta Praag lange tijd op een gelijkspel af te stevenen, maar diep in de slotfase bezorgde de Alkmaarders alsnog de winst: 2-1.

AZ slaat toe voor rust

De openingsfase was voor Sparta Praag. De Tsjechen zetten AZ direct onder druk en kwamen al vroeg dicht bij de openingstreffer. Na zes minuten ontsnapte de thuisploeg zelfs aan een achterstand toen Wouter Goes een bal vlak voor de doellijn kon wegwerken nadat doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro onder een hoge bal door dook.

Artikel gaat verder onder video

Langzaam nam AZ het initiatief over. De Alkmaarders werden dreigender via Denso Kasius, die meerdere keren gevaarlijk opdook aan de rechterkant. Na 29 minuten leverde dat ook de voorsprong op. Na goed voorbereidend werk van Daal knalde Troy Parrott de bal hard in de korte hoek: 1-0. Het betekende zijn eerste doelpunt in de Conference League.

Vlak voor rust was AZ zelfs dicht bij een tweede treffer. Kasius haalde van afstand verwoestend uit, maar zag zijn poging uiteenspatten op de buitenkant van de kruising.

Sparta slaat terug

Kort na rust kwam Sparta Praag echter op gelijke hoogte. Een vrije trap van Kairinen werd aanvankelijk weggewerkt door de AZ-defensie, maar op de rand van het strafschopgebied kwam de bal voor de voeten van Irving. Zijn schot leek naast te gaan, maar spits Vojta stond precies op de juiste plek om de bal binnen te tikken: 1-1.

AZ ging daarna nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe voorsprong. Invaller Patati raakte de lat met een lob, terwijl Kees Smit en Sven Mijnans eveneens dicht bij de 2-1 waren. Doelman Surovcik hield Sparta Praag echter lange tijd op de been met meerdere reddingen.

Parrott beslist duel in slotfase

Toen het duel op een gelijkspel leek af te stevenen, sloeg Parrott alsnog toe. In de 87e minuut werd zijn eerste inzet nog gekeerd door Surovcik, maar de aanval bleef leven. Daal bracht de bal opnieuw voor het doel, waarna Parrott de bal met zijn knie over de lijn werkte: 2-1.

De VAR controleerde het moment nog op buitenspel, maar gaf uiteindelijk groen licht voor de treffer. Daarmee bezorgde Parrott AZ een belangrijke uitgangspositie voor de return in Praag.