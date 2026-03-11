Kees Kwakman heeft zo zijn twijfels over Niels van Duinen, de nieuwe technisch directeur van AZ. Bij zijn huidige club Excelsior is zijn rapport qua gehaalde spelers 'niet positief', betoogt Kwakman in het programma Voetbalpraat op ESPN.

Van Duinen werd gisteren (dinsdag) door AZ gepresenteerd als nieuwe technisch directeur. Hij neemt komende zomer het stokje over van Max Huiberts, die de functie liefst elf jaar bekleedde. Eén van zijn eerste en belangrijkste taken wordt het vinden van een nieuwe hoofdtrainer. Na het ontslag van Maarten Martens werd Lee-Roy Echteld intern doorgeschoven naar het eerste elftal, maar die zal komende zomer weer plaats moeten maken voor een nieuwe coach.

'Excelsior ontbeert Eredivisiespits, dat is echt een foutje'

Van Duinen werkte tien jaar als spelersmakelaar en werd in de zomer van 2022 aangesteld als technisch directeur van Excelsior. Mario Been en Kees Kwakman vinden dat de td in Kralingen niet onomstotelijk heeft bewezen dat hij in staat is om de juiste spelers aan te trekken. "Het is een hardwerkende man. Hij is rustig, is natuurlijk makelaar geweest", zegt Been. "Hij heeft nu vier jaar bij Excelsior gewerkt en heeft hele goede spelers gehaald én minder goede. Dit jaar ontberen ze in mijn optiek nog steeds een Eredivisiespits die ervoor zorgt dat de goals gemaakt worden. Excelsior speelt alleraardigst, alleen: tot aan de zestien. Daar is het scorend vermogen gewoon dusdanig laag dat Noah Naujoks nu noodgedwongen in de spits staat. Dat is dit seizoen een foutje."

'Qua gehaalde spelers geen positief rapport'

Kwakman haakt in: "Dat was vorig seizoen ook al, toen speelde Lance Duijvestijn in de spits. Ik zei laatst ook al: Van Duinen heeft mazzel dat AZ drie spitsen heeft, Troy Parrott, Jizz Hornkamp en Mexx Meerdink." Kwakman zegt vervolgens dat hij alle Excelsior-aankopen van Van Duinen op een rijtje heeft gezet en trekt daaruit een duidelijke conclusie: "Ik weet niet hoe hij verder is in het neerzetten van een organisatie, met de jeugdopleiding en omgaan met de mogelijkheden en onmogelijkheden bij Excelsior. Hij zal het goed gedaan hebben, maar qua spelers: ik vind het geen positief rapport. Hij heeft best veel niet zo goede spelers gehaald."

"Hij heeft wel aardig verkocht, met Couhaib Driouech, Cedric Hatenboer en Duijvestijn, die ook aardig wat centjes heeft opgebracht", vervolgt Kwakman. "Maar voor de rest is het niet dat je zegt... Zijn huurspelers waren beter dan de spelers die hij heeft vastgelegd, laat ik het zo zeggen", oordeelt de Volendammer. "Ook dit seizoen zijn er best wel veel jongens die je helemaal niet ziet en waarvan sommigen ook al weg zijn, dus dat kan beter." Been wijst erop dat AZ met een veel groter budget werkt dan Excelsior: "Nu zal hij moeten laten zien dat hij in staat is om de juiste spelers te halen."