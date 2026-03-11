staat opnieuw voor een lange revalidatie. De aanvaller, die door Excelsior gehuurd wordt van FC Utrecht, bevestigt op Instagram dat hij voor de tweede keer in ruim twee jaar tijd zijn kruisband heeft gescheurd, waardoor hij vermoedelijk pas halverwege volgend seizoen zijn rentree zal kunnen maken.

De 21-jarige Jonathans, viervoudig international van Indonesië, scheurde in zijn tijd bij Vitesse óók al eens zijn kruisband. Dat was in november 2023, waarna de aanvaller pas in juli van het volgende jaar terugkeerde op het veld.

Afgelopen zaterdag ging het in het thuisduel met sc Heerenveen - dat Excelsior uiteindelijk met 1-2 zou verliezen - opnieuw mis voor Jonathans, die al binnen tien minuten in tranen het veld moest verlaten. Op zijn eigen Instagram-pagina deelt Jonathans de diagnose: "Wat kan ik zeggen... Niet het nieuws waarop ik had gehoopt, voor de tweede keer in twee jaar mijn kruisband gescheurd. Ik zal sterker terugkomen!", belooft hij hoopvol.

Jonathans kwam in de eerste helft van het seizoen maar mondjesmaat in actie voor FC Utrecht. In zeven competitiewedstrijden, voornamelijk als invaller, kwam hij niet tot scoren. In de winterstop verkaste hij op huurbasis naar Excelsior. Namens de Kralingers was Jonathans in negen wedstrijden tweemaal trefzeker.