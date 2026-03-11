Live voetbal

Jonathans bevestigt dramatisch nieuws: Excelsior-huurling scheurt opnieuw kruisband

Miliano Jonathans valt geblesseerd uit bij Excelsior - Heerenveen
11 maart 2026, 12:53

Miliano Jonathans staat opnieuw voor een lange revalidatie. De aanvaller, die door Excelsior gehuurd wordt van FC Utrecht, bevestigt op Instagram dat hij voor de tweede keer in ruim twee jaar tijd zijn kruisband heeft gescheurd, waardoor hij vermoedelijk pas halverwege volgend seizoen zijn rentree zal kunnen maken.

De 21-jarige Jonathans, viervoudig international van Indonesië, scheurde in zijn tijd bij Vitesse óók al eens zijn kruisband. Dat was in november 2023, waarna de aanvaller pas in juli van het volgende jaar terugkeerde op het veld.

Afgelopen zaterdag ging het in het thuisduel met sc Heerenveen - dat Excelsior uiteindelijk met 1-2 zou verliezen - opnieuw mis voor Jonathans, die al binnen tien minuten in tranen het veld moest verlaten. Op zijn eigen Instagram-pagina deelt Jonathans de diagnose: "Wat kan ik zeggen... Niet het nieuws waarop ik had gehoopt, voor de tweede keer in twee jaar mijn kruisband gescheurd. Ik zal sterker terugkomen!", belooft hij hoopvol.

Jonathans kwam in de eerste helft van het seizoen maar mondjesmaat in actie voor FC Utrecht. In zeven competitiewedstrijden, voornamelijk als invaller, kwam hij niet tot scoren. In de winterstop verkaste hij op huurbasis naar Excelsior. Namens de Kralingers was Jonathans in negen wedstrijden tweemaal trefzeker.

Jopie14
154 Reacties
35 Dagen lid
142 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat erg. Ik wens hem een voorspoedige weg terug.

R
30 Reacties
771 Dagen lid
257 Likes
R
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zag het gebeuren afgelopen zaterdag. Triest dat een klein onhandig duwtje zulke gevolgen heeft. Sterkte met het herstel Miliano en jammer dat je zo weinig hebt gespeeld bij onze leuke club. Maar wie weet wat de toekomst nog brengt.

Excelsior - Heerenveen

Excelsior
1 - 2
sc Heerenveen
Gespeeld op 7 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Miliano Jonathans

Miliano Jonathans
Excelsior
Team: Excelsior
Leeftijd: 21 jaar (5 apr. 2004)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Utrecht
5
1
2025/2026
Utrecht
7
0
2024/2025
Utrecht
8
0
2024/2025
Vitesse
18
11

Meer info

