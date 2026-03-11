Live voetbal

Bizar: Barcelona-fan blundert en reist af naar het verkeerde St James Park

Supporters van Exeter City op het St James Park tegen Lincoln City in 2026
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
11 maart 2026, 13:48

Een supporter van FC Barcelona heeft dinsdag om een bizarre reden het duel van zijn favoriete club tegen Newcastle United in de Champions League moeten missen. De fan reisde per ongeluk af naar het verkeerde St James Park: dat van League One-club Exeter City.

Het stadion van zowel Newcastle als Exeter heet St James Park, maar de verschillen hadden verder niet groter kunnen zijn. Waar in Newcastle plek is voor ruim vijftigduizend toeschouwers, kunnen er in Exeter - bijna 600 kilometer verderop gelegen - nog geen negenduizend terecht. En waar in Newcastle topspelers als doelman Nick Pope en middenvelder Sandro Tonali rondlopen en Champions Leaegue- en Premier League-voetbal wordt gespeeld, juichen de fans van Exeter twee niveaus lager voor de makkelijk scorende spits Jayden Wareham en de onverzettelijke Ierse verdediger Pierce Sweeney.

Artikel gaat verder onder video

"Een Spaanse supporter, die vanuit Londen naar Devon was afgereisd, meldde zich gisteravond bij de ingang van onze Adam Stansfield-tribune", schrijft Exeter City. "Hij verwachtte zijn favoriete club tegen Newcastle United aan het werk te gaan zien. Pas toen hij zijn kaartje aan het personeel liet zien, kwam hij achter zijn vergissing."

Clubmedewerker Adam Spencer van Exeter City vertelt: "Eén van onze vrijwilligers kwam ons op kantoor laten weten dat er een man was komen opdagen in de verwachting dat hij FC Barcelona zou gaan zien. Zijn Engels was niet geweldig, maar voor zover we konden nagaan was hij vanuit Londen gekomen. Ik vermoed dat hij 'St James Park' in zijn telefoon heeft getypt en toen gewoon de routebeschrijving heeft gevolgd."

"Hij was behoorlijk teleurgesteld en een beetje beschaamd", vervolgt Spencer. De Spanjaard reisde overigens niet helemaal voor niets af naar Exeter: "We hebben uiteindelijk maar een kaartje voor hem geregeld om een wedstrijd in het echte St James Park te kunnen bekijken. Hij is altijd welkom als hij weer eens terug wil komen." In plaats van de 1-1 tussen Newcastle en Barcelona was de Spaanse fan uiteindelijk getuige van het League One-duel tussen Exeter City en Lincoln City FC. De thuisclub stond na 90 minuten uiteindelijk met lege handen: door een treffer van rechtsback Tom Hamer won Lincoln het duel met 0-1.

Newcastle - Barcelona

Newcastle United
1 - 1
Barcelona
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

