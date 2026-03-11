heeft dinsdagavond een helft meegedaan in een oefenwedstrijd tussen amateursclubs VV Schoonhoven en Groot Ammers. De 31-jarige rechtsback zette afgelopen zomer zijn voetballoopbaan 'on hold' om meer tijd te kunnen doorbrengen met zijn gezin.

Karsdorp brak door in het betaald voetbal bij Feyenoord en verdiende daar een fraaie transfer naar AS Roma. Na zeven jaar in Italië te hebben gespeeld - onderbroken door tijdelijke terugkeer als huurling bij Feyenoord - tekende de drievoudig Oranje-international in de zomer van 2025 een eenjarig contract bij PSV. Voor die club speelde hij vorig seizoen nog twintig wedstrijden, maar van een contractverlenging kwam het niet.

Artikel gaat verder onder video

Een nieuwe club vond Karsdorp destijds niet. In januari van dit jaar verschafte hij duidelijkheid in een interview met ESPN: "Ik kon naar verschillende landen. Het is een bewuste keuze dat je op een gegeven moment na gaat denken wat ik nog wil en ga doen. Ik heb de keuze gemaakt om in de zomer geen club te kiezen en met andere dingen bezig te zijn. Daar sta ik nog steeds volledig achter. Ik geniet van mijn vrije tijd. Ik richt me op andere dingen", liet Karsdorp toen weten. Zo is hij sindsdien druk met de zorg voor zijn oudste zoon Kylian: "Die heeft autisme. Op een moment in je leven ga je nadenken wat ik voor hem kan veranderen. Je wilt het beste voor je kind. Je kinderen zijn alles. Dan denk je na over hoe je hem het beste leven kan geven", aldus Karsdorp.

In het interview gaf Karsdorp aan dat zijn profloopbaan er - wat hem betreft - nog niet op zit en dat hij komende zomer mogelijk alsnog een nieuwe club zou kunnen gaan vinden. In de tussentijd lijkt hij zijn conditie op peil te houden bij VV Schoonhoven in zijn woonplaats. In de oefenwedstrijd tegen Groot Ammers kwam hij halverwege als invaller binnen de lijnen, de wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 4-1 overwinning voor Karsdorp en zijn ploeggenoten.