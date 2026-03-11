Sunderland hoopt komende zomer zaken te kunnen doen met Feyenoord en naar Engeland te kunnen halen. Volgens het Algerijnse La Gazette du Fennec zijn er al gesprekken geweest tussen de clubleiding van Sunderland en de entourage van Hadj Moussa over een mogelijke transfer.

Interesse uit de Premier League

Er zouden verschillende Engelse clubs de situatie van Hadj Moussa volgen. Eerder werd al gesproken over belangstelling van Liverpool, waar voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot werkzaam is, en Chelsea. Daarnaast zou nu ook promovendus Sunderland concreet zijn geworden. Ook Bournemouth zou de aanvaller in beeld hebben gehad, al zou die club minder concreet hebben doorgezet dan Sunderland.

In een interview met het Algemeen Dagblad zei Hadj Moussa twee weken geleden al dat hij oren heeft naar de Premier League. Toch ligt zijn focus nu op Feyenoord. "We willen tweede worden. Als ik ooit vertrek, dan het liefste naar Engeland. Ik denk dat ik met mijn stijl ook in Spanje kan spelen. Maar de Premier League is de beste competitie van de wereld”, zei Hadj Moussa. Daarmee zou hij mogelijk in de voetsporen kunnen treden van Riyad Mahrez, een van de bekendste Algerijnse spelers die in Engeland succesvol was.

Miljoenenbedrag verwacht

Volgens Footballtransfers is Hadj Moussa 24 miljoen euro waard, maar de daadwerkelijke transfersom zou een stuk hoger kunnen uitvallen. In Algerije wordt een bedrag tussen de 30 en 35 miljoen euro genoemd als minimale vraagprijs voor de vleugelspeler. Hadj Moussa speelde dit seizoen een belangrijke rol bij Feyenoord. De rechtsbuiten kwam in alle competities tot 33 wedstrijden, waarin hij 11 doelpunten en 6 assists noteerde.