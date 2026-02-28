heeft er door een opmerkelijk gesprek met Arne Slot voor gekozen naar Feyenoord te komen, zo laat de buitenspeler weten in het Algemeen Dagblad. De voormalig trainer van de Rotterdammers had een hele lijst geprepareerd met alles wat hij niet goed vond aan de Algerijn, waarna Hadj Moussa zich geprikkeld voelde zich te bewijzen in De Kuip. Uiteindelijk werkte hij niet onder Slot, die naar Liverpool vertrok.

Feyenoord betaalde in de zomer van 2024 een bedrag van 3,5 miljoen euro om Hadj Moussa over te nemen van Patro Eisden. Met name Slot wilde de aanvaller graag naar Rotterdam halen en hield een presentatie om iedereen binnen de club te overtuigen dat het een goede aanwinst zou zijn. De trainer voerde ook een persoonlijk gesprek met Hadj Moussa, die ook andere opties had dan Feyenoord, zo vertelt hij.

Het gesprek met Slot nam al snel een verrassende wending voor de dribbelaar. “Hij zei tegen me dat hij mij een goede speler vond. Maar toen werkte hij opeens een hele lijst af met wat ik allemaal moest verbeteren om kans te maken om te kunnen slagen bij Feyenoord”, lacht Hadj Moussa. “Hij zei: als je onder mij niet verdedigt, ga je niet spelen. Als je geen assists geeft, ga je niet spelen. Als je niet doet wat je kunt, ga je niet spelen. Als je niet genoeg scoort, ga je niet spelen, als je niet genoeg doet, ga je niet spelen”, somt hij op.

Trots op persoonlijke ontwikkeling

Hoewel dit Hadj Moussa verraste, wist het betoog van Slot hem ook te prikkelen. “Ik dacht meteen: oké, dan kom ik naar De Kuip en dan zal ik laten zien dat ik dit allemaal ook kan. Ik heb niet onder hem getraind, maar ik zag die ochtend wel wat een goede trainer Slot was.” De Algerijn kwam in zijn eerste seizoen in Rotterdam-Zuid te werken onder Brian Priske en ontpopte zich na enkele maanden tot vaste basisspeler.

“Ik heb vanaf dag één bij de club geprobeerd mijn kwaliteiten te laten zien. Ik moest harder werken, vaker de sportschool in, langer op het veld blijven, extra oefeningen doen om sterker te worden, ik moest harder worden.” In zijn ontwikkeling had Hadj Moussa heel veel aan Dávid Hancko. “Hij was er altijd voor mij.” De 24-jarige linkspoot is trots op de groei die hij de afgelopen anderhalf jaar heeft doorgemaakt. “Maar we zijn nog niet klaar.”

Enorm compliment van Inter

© Imago

Hadj Moussa liet zich in zijn eerste jaar bij Feyenoord niet alleen zien in de Eredivisie, maar ook in de Champions League. Voor de ontmoeting met Internazionale in de achtste finale besprak de technische staf van de Italianen de kracht van iedere Feyenoorder, waarbij ze het meeste moeite hadden met de Algerijn. De conclusie was dat de rechtsbuiten in balbezit nauwelijks te analyseren viel.

“Ik wist dat niet, maar het voelt als een groot compliment dat een ploeg met zo’n goede trainer als Simone Inzaghi zo over mij dacht”, glundert Hadj Moussa. “Een Italiaanse ploeg, het land waar ze het verdedigen tot kunst hebben verheven die zo over mij heeft nagedacht, het is mooi. En geloof me, Bastoni is een geweldige verdediger”, complimenteert hij zijn directe tegenstander uit het tweeluik. De vleugelverdediger kreeg gedurende de twee wedstrijden voortdurend rugdekking van Francesco Acerbi of Stefan de Vrij om de dreiging van Hadj Moussa op te vangen.

Kritische vader

De vader van Hadj Moussa leek in het verleden op weg om profvoetballer te worden, maar hij raakte gewond bij een motorongeluk. Hadj Moussa senior is enorm kritisch op de Feyenoorder, zo laat hij weten. “Mijn vader zegt eigenlijk altijd dat ik een slechte wedstrijd heb gespeeld. Maakt niet uit hoe ik speelde, hij zegt altijd hetzelfde”, aldus de aanvaller. “Ik vraag wel eens: wat wil je eigenlijk nog meer dat ik doe? Hij heeft altijd wel iets.” Hadj Moussa vindt zijn vader daarin lijken op de lijst van Slot met verbeterpunten. “Dan heb ik twee doelpunten gemaakt en zegt hij na afloop: ja, maar dat kon beter en dit kon beter en dat moet beter. Ik zweer het, het is nooit goed genoeg.”

Op dit moment is Hadj Moussa met Feyenoord in een strijd om de tweede plaats verwikkeld. Zolang die strijd nog gaande is, wil hij zich nog niet op zijn toekomst richten. “Maar als ik ooit vertrek, dan het liefste naar Engeland”, geeft hij toe. “Ik denk dat ik met mijn stijl ook in Spanje kan spelen. Maar de Premier League is de beste competitie van de wereld.”