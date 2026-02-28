hoopt komende zomer met België naar het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten te gaan, zo laat broer Matz weten in De Telegraaf. De oudere broer van de Ajax-speler denkt dat de buitenspeler klaar is voor een oproep. Ook Arvid De Koster, jeugdtrainer van Godts bij Anderlecht, sluit zich daarbij aan.

Godts ontpopt zich dit seizoen tot de absolute sterkhouder van Ajax. De twintigjarige vleugelspits kreeg vorig seizoen flink wat speeltijd wegens een gebrek aan opties op de linkerflank in Amsterdam en heeft zich dit seizoen nog verder ontwikkeld. Na 22 wedstrijden in de Eredivisie heeft de aanvaller al dertien doelpunten op zijn naam staan, terwijl hij ook al acht assists leverde.

Desondanks heeft Godts nog altijd geen oproep voor België ontvangen. “Ik vind dat hij de kans moet krijgen”, laat zijn broer weten, die wel toegeeft door een gekleurde bril te kijken. “Ik vond dat twee jaar geleden al. Het is ook echt een grote droom van hem om voor De Rode Duivels te spelen.”

De Koster sluit zich bij de lezing van het oudste kind uit de familie Godts aan. “Mika kan ook de mensen in België nu moeilijk nog zijn ontgaan. Hij is denk ik wel een tijdje onderschat geweest in België”, geeft de voormalig jeugdtrainer van de Ajax-speler aan. De Koster denkt echter dat Godts pech heeft dat er komende zomer een WK aankomt. “Op dit moment heeft het niets te maken met zijn kwaliteiten, denk ik, maar eerder met timing”, geeft hij aan.

De Koster stelt dat bondscoach Rudi Garcia er nu vooral over moet nadenken of hij Godts nog kan inpassen in de ploeg. “Maar als de kans komt, dan maakt hij op basis van zijn voetbalkwaliteiten zeker een kans om mee te gaan. Maar er zijn dus veel factoren – fitheid, concurrentie en timing – aanwezig.”