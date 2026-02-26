Henk de Jong slaat fel terug naar supporters van SC Cambuur

Henk de Jong heeft donderdag in gesprek met Omrop Frylân gereageerd op de forse kritiek vanuit de achterban van SC Cambuur. De hoofdtrainer kan zich niet vinden in de negatieve geluiden gericht aan zijn ploeg.

Cambuur is de laatste maanden behoorlijk op dreef. De Friezen wonnen negen van hun laatste dertien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en zijn daardoor opgeklommen naar een tweede plaats op de ranglijst. Die positie zou aan het einde van het seizoen goed zijn voor promotie naar de Eredivisie.

Toch klinkt er ook veel kritiek op Cambuur: het spel van de ploeg zou onder de maat zijn. "Dan heb je zelf niet gevoetbald en weet je niet wat er de afgelopen maanden is gebeurd bij Cambuur”, reageert De Jong fel op de kritiek.

"We hebben bijna niet kunnen trainen, deden dat op verschillende velden en hebben een tijd geen wedstrijden gespeeld. En nu moeten we in één keer heel veel”, vervolgt de oefenmeester. “Als je daar kritiek op hebt, heb je geen verstand van voetbal.”

Cambuur staat er evenwel goed voor met het oog op promotie naar de Eredivisie. "We moeten knokken en dan komt het goede voetbal wel weer”, aldus De Jong.