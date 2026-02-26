Live voetbal

Supporters van AZ krijgen ervan langs op feestavond tegen FC Noah

Sven Mijnans Kees Smit AZ FC Noah
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
26 februari 2026, 22:32

AZ stevent donderdagavond tegen FC Noah af de volgende ronde van de Conference League. De Alkmaarders leiden binnen het uur met 3-0, waardoor de schade opgelopen in de heenwedstrijd van vorige week (1-0) lijkt te worden goedgemaakt. Toch klinkt er online veel kritiek.

Volg AZ - FC Noah hier in ons liveblog!

De kritiek richt zich tot de supporters van AZ. In het AFAS Stadion zijn ontzettend veel lege plekken zichtbaar, ondanks het feit dat de Alkmaarders de steun goed konden gebruiken na het 1-0 verlies van vorige week in Armenië.

AZ FC Noah
© Imago
Artikel gaat verder onder video

Kijkers van het duel verwonderen zich op social media massaal over de relatief lage opkomst in het stadion. “Toch jammer dat AZ Europees voetbal speelt. Ze krijgen met dit soort wedstrijden nog geen 15.000 man naar het stadion. Bizar dat je met zo’n club zo weinig supporters in het stadion hebt zitten”, schrijft iemand op X.

Een andere kijker schrijft: “Je speelt Europees voetbal en toch nog heel veel lege stoeltjes. Het kan in Alkmaar. Troosteloze club.” Een andere kijker tot slot: “Wat een trieste wedstrijd, dito entourage zeg. Triest dat het zo leeg is tijdens een Europese wedstrijd.”

Ondanks de vele lege plekken stevent AZ af op de volgende ronde van de Conference League. Dankzij doelpunten van Ro-Zangelo Daal en Sven Mijnans (twee) staat er na 54 minuten voetballen een comfortabele marge op het scorebord.

Vind jij de kritiek terecht?

Laden...
46 stemmen

➡️ Meer AZ nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
