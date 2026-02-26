AZ revancheert zich en walst over FC Noah heen

AZ heeft zich zonder veel problemen geplaatst voor de achtste finale van de Conference League, ten koste van FC Noah. In het AFAS Stadion poetste de ploeg van trainer Lee-Roy Echteld de 1-0 nederlaag uit Armenië met krachtig en volwassen voetbal weg: 4-0. Daarmee blijft AZ de laatste Nederlandse vertegenwoordiger in Europa dit seizoen.

Waar AZ vorige week in Armenië nog moeite had met het compacte spel van FC Noah, was het verschil in Alkmaar vanaf de eerste minuut zichtbaar. De thuisploeg zette hoog druk, veroverde snel de tweede bal en dicteerde het tempo. Dat overwicht werd al vroeg uitgedrukt in cijfers.

Na vijf minuten ontplofte het AFAS Stadion. Een schot van Smit werd nog geblokt, maar Daal anticipeerde scherp op de rand van het strafschopgebied en haalde verwoestend uit in de linkerhoek: 1-0. De achterstand uit de heenwedstrijd was daarmee direct weggepoetst.

AZ bleef aandringen en verzamelde in de eerste helft een reeks corners, maar moest geduld betrachten tegen het teruggetrokken Noah. Toch viel vlak voor rust de bevrijdende tweede treffer. Uit een slim uitgevoerde vrije trap van Peer Koopmeiners – een ingestudeerde variant die leek op die van zijn broer Teun tijdens Nederland - Argentinië op het WK 2022 – kreeg Mijnans de bal in de zestien. De aanvoerder nam aan en rondde met een punter doeltreffend af: 2-0. Na een korte VAR-check bleef de treffer staan. AZ was virtueel door en gaf defensief niets weg.

Mijnans beslist tweeluik definitief

Na rust probeerde Noah kortstondig iets terug te doen. Een slordige terugspeelbal van Sadiq leidde tot een gevaarlijk moment, maar Owusu-Oduro redde adequaat. Het bleek een zeldzame speldenprik.

AZ hield de controle en sloeg opnieuw toe in de 54ste minuut. Daal, voortdurend dreigend vanaf de flank, leverde een strakke voorzet af die door Mijnans vrijstaand in de zestien werd binnengeschoten: 3-0. Daarmee besliste de captain het tweeluik definitief.

Even leek Parrott nog voor een vierde treffer te zorgen, maar zijn rebounddoelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Aan de andere kant kwam Noah nauwelijks tot uitgespeelde kansen. AZ speelde de wedstrijd professioneel uit en gaf geen moment de indruk dat het de controle zou verliezen. Sterker nog: in de blessuretijd maakte invaller Jensen er uit een rebound nog 4-0 van.

Met deze overtuigende zege recht AZ de rug na de misstap in Armenië. In de volgende ronde is AEK Athene of Sparta Praag de tegenstander. De loting wordt vrijdag verricht.