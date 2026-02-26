Live voetbal

Weghorst krijgt advies over toekomst: ‘Hij moet het land uit’

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
26 februari 2026, 10:49

Wout Weghorst moet deze zomer vertrekken bij Ajax en een stap naar het buitenland maken, zo stelt Rob Jansen in KieftJansenEgmondGijp. De spits wordt momenteel gelinkt aan een stap naar FC Twente, maar dat zou de zaakwaarnemer hem afraden.

Weghorst maakte in de zomer van 2024 de overstap van Burnley naar Ajax, waar hij een contract voor twee seizoenen tekende. De spits begon het seizoen als eerste keuze in de punt in Amsterdam, maar is inmiddels voorbijgestreefd door Kasper Dolberg. Weghorst loopt aan het einde van het seizoen uit zijn contract en lijkt de Johan Cruijff ArenA dus transfervrij te gaan verlaten. De afgelopen weken wordt hij veelvuldig in verband gebracht met FC Twente.

Artikel gaat verder onder video

Bij KJEG krijgt Jansen de vraag welk advies hij Weghorst zou geven, blijven of weggaan bij Ajax? “Weggaan”, antwoordt de zaakwaarnemer resoluut. “Zo snel mogelijk. Hij gaat denk ik wel mee met het Nederlands elftal en daarna moet hij gewoon het land uit. Even ver weg.” Jansen denkt dat Weghorst er goed aan doet om voor bijvoorbeeld de Emiraten te kiezen. “Hij moet daar gewoon nog een keer geld verdienen en dan is het klaar, stoppen met die onzin.”

Volgens Jansen is de carrière van Weghorst inmiddels praktisch voorbij. “Met het Nederlands elftal het WK meemaken is fantastisch en wie weet doet hij het nog hartstikke mooi ook. Daarna wegwezen en een mooi einde van je carrière doen.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dick Schreuder van NEC

Derksen onthult: ‘Schreuder heeft afkoopsom van 10 miljoen bij NEC’

  • di 24 februari, 22:24
  • 24 feb. 22:24
  • 6
Willem van Hanegem met op de achtergrond supporters van Ajax

Van Hanegem doet niet mee aan hosanna rondom Godts

  • ma 23 februari, 09:17
  • 23 feb. 09:17
  • 7
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 10
0 0 reacties
Reageren
0 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

12deman
834 Reacties
242 Dagen lid
697 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Rob Jansen, paria van de voetbalwereld. Gewoon een contract voor het leven bij Ajax geven!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

12deman
834 Reacties
242 Dagen lid
697 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Rob Jansen, paria van de voetbalwereld. Gewoon een contract voor het leven bij Ajax geven!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
19
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39
6
Twente
24
13
38

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws