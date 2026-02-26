moet deze zomer vertrekken bij Ajax en een stap naar het buitenland maken, zo stelt Rob Jansen in KieftJansenEgmondGijp. De spits wordt momenteel gelinkt aan een stap naar FC Twente, maar dat zou de zaakwaarnemer hem afraden.

Weghorst maakte in de zomer van 2024 de overstap van Burnley naar Ajax, waar hij een contract voor twee seizoenen tekende. De spits begon het seizoen als eerste keuze in de punt in Amsterdam, maar is inmiddels voorbijgestreefd door Kasper Dolberg. Weghorst loopt aan het einde van het seizoen uit zijn contract en lijkt de Johan Cruijff ArenA dus transfervrij te gaan verlaten. De afgelopen weken wordt hij veelvuldig in verband gebracht met FC Twente.

Bij KJEG krijgt Jansen de vraag welk advies hij Weghorst zou geven, blijven of weggaan bij Ajax? “Weggaan”, antwoordt de zaakwaarnemer resoluut. “Zo snel mogelijk. Hij gaat denk ik wel mee met het Nederlands elftal en daarna moet hij gewoon het land uit. Even ver weg.” Jansen denkt dat Weghorst er goed aan doet om voor bijvoorbeeld de Emiraten te kiezen. “Hij moet daar gewoon nog een keer geld verdienen en dan is het klaar, stoppen met die onzin.”

Volgens Jansen is de carrière van Weghorst inmiddels praktisch voorbij. “Met het Nederlands elftal het WK meemaken is fantastisch en wie weet doet hij het nog hartstikke mooi ook. Daarna wegwezen en een mooi einde van je carrière doen.”