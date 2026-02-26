Live voetbal

AZ - FC Noah op tv: Conference League-return live te zien bij Ziggo Sport

Wouter Goes van AZ
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
26 februari 2026, 12:35

AZ speelt donderdagavond in eigen huis de return van de tussenronde van de Conference League tegen FC Noah. De Alkmaarders gingen vorige week met 1-0 onderuit in Armenië en zullen dus alles moeten geven om de achtste finales te bereiken. De wedstrijd wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat begint het? En hoe kijk je zonder Ziggo-abonnement? Je leest het hier.

Hoe laat begint AZ - FC Noah?

De return in de tussenronde van de Conference League begint donderdagavond om 21.00 uur. De UEFA heeft de Montenegrijnse scheidsrechter Nikola Dabanovic aangewezen om het duel in Alkmaar in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt AZ - FC Noah uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd tussen AZ en FC Noah wordt donderdagavond uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees te vinden op kanaal 14. Vanaf 19.50 uur zie je in het programma UEFA Matchday de voorbeschouwing op AZ - FC Noah.

Hoe kijk je AZ - FC Noah zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Conference League-wedstrijd tussen AZ en FC Noah gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app/website (Ziggo Sport Free) een gratis livestream aan voor niet-abonnees, daar hoef je bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Wie gaat er door naar de volgende ronde?

Laden...
6 stemmen

➡️ Meer AZ nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Tycho de Wit

AZ Onder 19 uitgeschakeld in Youth League na vernedering door Benfica

  • Gisteren, 17:50
  • Gisteren, 17:50
  • 1
Anthony Correia

Arno Vermeulen: 'Als ik Ajax was, zou ik Correia op het lijstje zetten'

  • ma 23 februari, 23:17
  • 23 feb. 23:17
  • 1
Wouter Goes van AZ

Zwak AZ weet zich geen raad met Noah en verliest in Armenië

  • do 19 februari, 20:41
  • 19 feb. 20:41
  • 10
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

AZ - Noah

AZ
21:00
Noah
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Strasbourg
6
6
16
2
Raków
6
7
14
3
AEK Athens
6
7
13
4
Sparta
6
7
13
5
Rayo
6
6
13
6
Shakhtar D
6
5
13
7
Mainz 05
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
Lausanne
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
Lech
6
4
10
12
Samsun
6
4
10
13
Celje
6
1
10
14
AZ
6
0
10
15
Fiorentina
6
3
9
16
Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia
6
1
9
18
Omonia
6
1
8
19
Noah
6
-1
8
20
Drita
6
-4
8
21
KuPS
6
1
7
22
Shkendija
6
-1
7
23
Zrinjski
6
-2
7
24
Olomouc
6
-2
7
25
CS U Craiova
6
-2
7
26
Red Imps
6
-8
7
27
Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia
6
0
6
29
Slovan
6
-4
6
30
Breidablik
6
-5
5
31
Shamrock
6
-6
4
32
Häcken
6
-3
3
33
Hamrun
6
-7
3
34
Shelbourne
6
-7
2
35
Aberdeen
6
-11
2
36
Rapid
6
-11
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws