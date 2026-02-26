AZ speelt donderdagavond in eigen huis de return van de tussenronde van de Conference League tegen FC Noah. De Alkmaarders gingen vorige week met 1-0 onderuit in Armenië en zullen dus alles moeten geven om de achtste finales te bereiken. De wedstrijd wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat begint het? En hoe kijk je zonder Ziggo-abonnement? Je leest het hier.

Hoe laat begint AZ - FC Noah?

De return in de tussenronde van de Conference League begint donderdagavond om 21.00 uur. De UEFA heeft de Montenegrijnse scheidsrechter Nikola Dabanovic aangewezen om het duel in Alkmaar in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt AZ - FC Noah uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd tussen AZ en FC Noah wordt donderdagavond uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees te vinden op kanaal 14. Vanaf 19.50 uur zie je in het programma UEFA Matchday de voorbeschouwing op AZ - FC Noah.

Hoe kijk je AZ - FC Noah zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Conference League-wedstrijd tussen AZ en FC Noah gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app/website (Ziggo Sport Free) een gratis livestream aan voor niet-abonnees, daar hoef je bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.