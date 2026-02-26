Live voetbal

Ronaldo stapt in bij Almería en breidt zijn voetbalimperium uit

Cristiano Ronaldo viert zijn treffer voor Portugal
Foto: © Imago
Silven Potters
26 februari 2026, 13:00

UD Almería heeft officieel aangekondigd dat Cristiano Ronaldo een aandeel van 25 % in de club heeft verworven. De investering is gedaan via zijn investeringsmaatschappij CR7 Sports Investments en maakt deel uit van het consortium geleid door SMC Group, dat de club al beheert. Het is de eerste keer dat Ronaldo een actieve rol als mede-eigenaar van een voetbalclub aanneemt terwijl hij nog actief is als speler.

De Portugese ster, die momenteel uitkomt voor Al-Nassr in Saoedi-Arabië, liet weten:

"Sinds lange tijd is mijn ambitie om bij te dragen aan het voetbal, ook buiten het veld. UD Almería is een club met een solide basis en duidelijk groeipotentieel. Ik kijk ernaar uit om samen met het bestuur te werken om de volgende groeifase van de club te ondersteunen."

De Spaanse club staat momenteel derde in de Segunda División en hoopt met de investering en de expertise van Ronaldo zijn positie te versterken.

Indrukwekkende cijfers, ook op latere leeftijd

Artikel gaat verder onder video

Ondertussen is Ronaldo als speler nog altijd van grote waarde. Dit seizoen kwam hij bij Al-Nassr FC opnieuw tot meer dan twintig doelpunten, waarmee hij ook op 41-jarige leeftijd zijn rendement behoudt.

Over zijn gehele carrière zijn de cijfers ronduit indrukwekkend. Ronaldo speelde meer dan 1100 officiële wedstrijden in het profvoetbal en maakte daarin 963 doelpunten voor club en land. Hij werd vijf keer onderscheiden met de Ballon d’Or en groeide uit tot topscorer aller tijden van onder meer de Champions League en de Portugese nationale ploeg.

Met zijn instap bij Almería voegt Ronaldo nu ook een bestuurlijke rol toe aan zijn toch al imposante loopbaan. Terwijl hij op het veld blijft scoren, bouwt hij achter de schermen verder aan zijn toekomst in het voetbal.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 41 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nassr
21
21
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35
2022/2023
Nassr
16
14

Meer info

