McClaren spreekt over ruzie Ten Hag en Ronaldo: ‘Continu strijd’

Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
17 februari 2026, 12:58

Steve McClaren heeft teruggeblikt op de ruzie tussen Erik ten Hag en Cristiano Ronaldo bij Manchester United. De Portugees vertrok uit Engeland wegens zijn moeizame relatie met de trainer. McClaren, toenmalig assistent van Ten Hag, wijst naar de coachingsstijl van de Nederlander.

Ronaldo vertrok in november 2022 bij Manchester United nadat hij de oorlog verklaarde aan Ten Hag. “Ik heb geen respect voor hem, omdat hij geen respect richting mij toont. Als je geen respect voor mij hebt, zal ik nooit respect voor jou hebben”, liet de aanvaller toen weten in een interview. Ruim een maand na zijn vertrek tekende de Portugese superster een contract bij Al-Nassr in Saudi-Arabië.

In de podcast The Good, The Bad and The Football heeft McClaren teruggeblikt op de relatie tussen Ronaldo en Ten Hag. “Op de training was er continu strijd tussen hen. Het was van Ten Hag uit vaak heel taakgericht. Dat was de manier van coachen van Erik: Ronnie, dit is jouw taak”, weet de oud-trainer van FC Twente.

McClaren probeerde de situatie vervolgens zelf te temperen. “Ik zei altijd tegen Ronnie: ’Het enige wat hij van je wil, is dat je als eerste druk zet, één sprint maakt, twee sprints maakt en misschien een derde sprint maakt, als je daar zin in hebt. En dat je dan terugloopt naar het midden, voor het geval we de bal veroveren, zodat we jou kunnen aanspelen. Dat is alles wat hij van je wil. Als je dat niet kunt of wilt, zul je niet spelen.’”

De stijl van Ten Hag in zijn coaching is niet heel gebruikelijk, zo weet McClaren. “Veel trainers zouden het anders hebben aangepakt, maar Erik was stellig: ik doe dat en Ronaldo moet dat doen, anders speelt hij niet.” Na een interview van Ronaldo werd de situatie onhoudbaar. “Er was een patstelling ontstaan, want Erik hield voet bij stuk. Ik denk dat veel managers zich zouden schikken, sommigen zitten zo in elkaar. Maar Erik hield voet bij stuk.”

Steve McClaren

Steve McClaren
Functie: Coach
Leeftijd: 64 jaar (3 mei 1961)

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
2
Man City
26
30
53
3
Aston Villa
26
10
50
4
Man Utd
26
10
45
5
Chelsea
26
17
44
6
Liverpool
26
6
42

Complete Stand

