Hélène Hendriks zorgt tijdens HNM De podcast voor geschokte reacties bij haar collega's Noa Vahle en Merel Ek. Hendriks toont in de slotminuten een zogeheten dickpic die ze recent ontving van een kijker, tot afgrijzen van Vahle en Ek.

Aan het eind van de podcast komen de smerige privéberichten die de dames regelmatig ontvangen ter sprake. Ek kreeg er recent eentje over Vahle, van ene Maarten. "Het is echt vies, maar het is wel een compliment", kondigt de politiek verslaggever aan, alvorens het bericht voor te lezen: "Potverdorie, die Noa wil je toch helemaal uit elkaar trekken. Ik denk, als zij naakt bovenop mij komt zitten, dat ik voor het komende jaar leeg ben." Vahle weet niet wat ze hoort: "Jeetje, Maarten!", roept de presentatrice en verslaggeefster uit. "Nou, dat moet je die jongen gunnen", grapt Hendriks.

Hendriks vertelt dat ze ook vaak dergelijke onfrisse berichten krijgt en dan vaak een beetje 'doorzoekt' zodat ze kan zien wie de persoon achter het bericht is. "Dan zie je wie het is, waar ze werken..." Vervolgens vraagt ze haar gesprekspartners of zij de laatste dickpic willen zien die zij ontving. "Wil ik dat zien? Ik denk niet dat ik dat wil zien", reageert Ek, maar Hendriks is al begonnen met voorlezen.

"Mailtje van afgelopen zondag: Beste Hélène, namens alle trouwe kijkers van je programma's een dikke en harde van 24 centimeter!", waarop zij haar telefoon richting Vahle en Ek richt. Die wenden gelijk hun blik af. "Oh nee", zegt Ek daarbij. "24, Merel, deze is toch niet lelijk?", vraagt Hendriks nog. "Nou, als hij er zo uitziet, dan maakt het niet uit hoeveel centimeter erop zit", reageert Ek.

