Hélène Hendriks heeft een bijzonder avontuur beleefd met Nourdin Boukhari. In de nieuwste aflevering van de HNM Podcast doet de Ziggo Sport-presentatrice een boekje open over wat ze destijds meemaakte met de oud-speler van NAC Breda.

Hendriks blikt terug op haar tijd bij NAC TV, waar ze regelmatig bijzondere activiteiten deed. Zo ging ze ballonvaren met trainer Robert Maaskant, maar het meest opvallend was een avontuur met Boukhari: paardrijden.

Artikel gaat verder onder video

Het liep echter anders dan verwacht. "Boukhari had nog nooit op een paard gezeten", vertelt Hendriks. "Ik zei tegen de stalhoudster: ‘Doe maar een beetje een wild paard.’ Het paard begint te draven, en je weet wat je moet doen met een draf: meebewegen. Maar dat deed Nourdin niet."

Het gevolg was pijnlijk, maar hilarisch. "Dus wat denk je? Hij had blauwe ballen", zegt Hendriks lachend.

Het voorval zorgde voor veel plezier achter de schermen. "We hebben toen verschrikkelijk gelachen. In mijn tijd bij NAC TV deed ik allemaal van die gekke dingen. Het sloeg eigenlijk nergens op, maar we hadden het harstikke naar ons zin", blikt Hendriks terug.