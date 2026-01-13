Hélène Hendriks heeft in HNM De Podcast een hilarische anekdote gedeeld over een avontuur met Robert Maaskant. De twee gingen samen ballonvaren, maar dat liep op een bijzondere manier af.

"Ik had laatst Robert Maaskant bij mij in de uitzending. Dat deed me denken aan de tijd dat ik NAC TV deed, samen met een van mijn beste vriendinnen, Linda. We kregen daar helemaal niets voor betaald, dus we gingen met die voetballers gewoon dingen doen die wij zelf heel graag wilden: schaatsen, zwemmen en ballonvaren."

Voor dat ballonvaren nodigden ze Robert Maaskant uit, destijds de trainer van NAC. "Ik heb zo verschrikkelijk gelachen. Wij zaten in twee ballonnen. Linda heeft hartstikke hoogtevrees en zat in de ene ballon. Daar moest ik zo om lachen dat ik erom moest janken en helemaal niets van de luchtvaart zelf meekreeg."

"Robert en ik zaten in de andere ballon en dat ging prima, alleen de landing liep niet zoals gepland. Ik landde bovenop Maaskant. Een zachte landing, maar hij had een keiharde landing. Van schrik bleven we gewoon liggen. Er zijn geen beelden van, maar dat was mijn eerste ervaring met Maaskant," vertelt Hendriks lachend.