Live voetbal

Hélène Hendriks ineens wereldnieuws na verhaal over Diego Costa

Helene Hendriks
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
8 januari 2026, 21:57

Hélène Hendriks is wereldnieuws geworden met haar verhaal over Diego Costa. De presentatrice vertelde eerder deze week over een onsmakelijke actie van de Spaanse spits in 2020. Haar verhaal is door media in een flink aantal landen opgepikt. 

In HNM de Podcast blikte Hendriks deze week terug op een actie van Costa in maart 2020. Waar Nederland al in een lockdown zat vanwege het coronavirus, werd in Liverpool de achtste finale van de Champions League gespeeld in een vol stadion tussen Liverpool en Atlético Madrid. De Spanjaarden wisten het duel te winnen, waarna Costa in de catacomben expres in de gezichten van de aanwezige journalisten hoestte. Hendriks was woest en wilde achter de spits aanlopen, maar werd verhinderd door haar kabel die aan de camera vast zat. Twee dagen later had Hendriks zelf corona.

Artikel gaat verder onder video

Het verhaal van de presentatrice gaat inmiddels de hele wereld over. De Daily Mail maakte in 2021 al melding van de actie van Costa en verwijst naar dit artikel om het verhaal van Hendriks te bewijzen. "Hij deed het terwijl hij door de mixed zone liep waar alle journalisten aan het werk waren", schrijft de krant. "Het hele incident stond op camera en Costa barstte zelfs in lachen uit toen hij zijn weg naar de uitgang van het stadion vervolgde."

Volgens het Belgische Het Laatste Nieuws past deze actie bij de reputatie die de voormalig spits van onder meer Chelsea en Wolverhampton Wanderers heeft. "Hij staat onder meer bekend om zijn vele ruzies met tegenstanders en scheidsrechters", klinkt het. Ook in Spanje, Portugal en Zuid-Amerika doet het verhaal van Hendriks de ronde.

➡️ Meer nieuws over Hélène Hendriks

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nicky van der Gijp

Van der Gijp waarschuwt Ajax: 'Daley Blind terughalen? Écht niet doen!'

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
James Milner in het shirt van Brighton & Hove Albion

Fraaie mijlpaal voor James Milner (40): routinier speelt 650ste Premier League-wedstrijd

  • Gisteren, 22:30
  • Gisteren, 22:30
Ferran Torres viert een treffer bij Barcelona - Athletic Bilbao

Barcelona overklast Athletic en bereikt finale Spaanse Supercopa

  • Gisteren, 21:49
  • Gisteren, 21:49
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel