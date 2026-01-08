Hélène Hendriks is wereldnieuws geworden met haar verhaal over Diego Costa. De presentatrice vertelde eerder deze week over een onsmakelijke actie van de Spaanse spits in 2020. Haar verhaal is door media in een flink aantal landen opgepikt.

In HNM de Podcast blikte Hendriks deze week terug op een actie van Costa in maart 2020. Waar Nederland al in een lockdown zat vanwege het coronavirus, werd in Liverpool de achtste finale van de Champions League gespeeld in een vol stadion tussen Liverpool en Atlético Madrid. De Spanjaarden wisten het duel te winnen, waarna Costa in de catacomben expres in de gezichten van de aanwezige journalisten hoestte. Hendriks was woest en wilde achter de spits aanlopen, maar werd verhinderd door haar kabel die aan de camera vast zat. Twee dagen later had Hendriks zelf corona.

Artikel gaat verder onder video

Het verhaal van de presentatrice gaat inmiddels de hele wereld over. De Daily Mail maakte in 2021 al melding van de actie van Costa en verwijst naar dit artikel om het verhaal van Hendriks te bewijzen. "Hij deed het terwijl hij door de mixed zone liep waar alle journalisten aan het werk waren", schrijft de krant. "Het hele incident stond op camera en Costa barstte zelfs in lachen uit toen hij zijn weg naar de uitgang van het stadion vervolgde."

Volgens het Belgische Het Laatste Nieuws past deze actie bij de reputatie die de voormalig spits van onder meer Chelsea en Wolverhampton Wanderers heeft. "Hij staat onder meer bekend om zijn vele ruzies met tegenstanders en scheidsrechters", klinkt het. Ook in Spanje, Portugal en Zuid-Amerika doet het verhaal van Hendriks de ronde.